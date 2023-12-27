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В Москве раскрыли торговавшую сильнодействующими лекарствами через аптеки группу
В столице раскрыто межэтническое преступное сообщество, продававшее медицинские препараты с сильнодействующими веществами через аптеки без рецепта и по завышенным ценам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранители изъяли свыше 1,3 тыс. флаконов тропикамида и около 20 тыс. таблеток с сильнодействующим веществом, сообщила Волк, передает ТАСС.
По предварительной информации, организацией руководили выходцы одной из стран Закавказья, родные брат и сестра, а также их близкая подруга. Оптовые партии товара хранили в арендованном помещении, его использовали как склад.
Лекарства продавали через аптечные пункты в Юго-Восточном, Северном и Южном округах Москвы.
Злоумышленники для конспирации открыли три обособленных ООО с лицензией на продажу лекарств, в лицензию входила продажа сильнодействующих веществ. Финансово-хозяйственную деятельность вели фиктивные директора.
С января по октябрь 2022 года они продали не менее 500 кг лекарств с сильнодействующими веществами. В большинстве случаев их продавали без рецепта и по значительно завышенным ценам.
Полиция закрыла пять аптечных пунктов. По местам проживания подозреваемых и в аптеках задержали троих предполагаемых организаторов и девятерых участников криминальной структуры.
Росфинмониторинг провел расследование, которое потвердело легализацию свыше 60 млн рублей, добытых преступным путем. Трое организаторов находятся под домашним арестом.
Заведено 28 уголовных дел, в отношении их сообщников избрали меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также подписки о невыезде.