В Москве раскрыли торговавшую сильнодействующими лекарствами через аптеки группу

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранители изъяли свыше 1,3 тыс. флаконов тропикамида и около 20 тыс. таблеток с сильнодействующим веществом, сообщила Волк, передает ТАСС.

По предварительной информации, организацией руководили выходцы одной из стран Закавказья, родные брат и сестра, а также их близкая подруга. Оптовые партии товара хранили в арендованном помещении, его использовали как склад.

Лекарства продавали через аптечные пункты в Юго-Восточном, Северном и Южном округах Москвы.

Злоумышленники для конспирации открыли три обособленных ООО с лицензией на продажу лекарств, в лицензию входила продажа сильнодействующих веществ. Финансово-хозяйственную деятельность вели фиктивные директора.

С января по октябрь 2022 года они продали не менее 500 кг лекарств с сильнодействующими веществами. В большинстве случаев их продавали без рецепта и по значительно завышенным ценам.

Полиция закрыла пять аптечных пунктов. По местам проживания подозреваемых и в аптеках задержали троих предполагаемых организаторов и девятерых участников криминальной структуры.

Росфинмониторинг провел расследование, которое потвердело легализацию свыше 60 млн рублей, добытых преступным путем. Трое организаторов находятся под домашним арестом.

Заведено 28 уголовных дел, в отношении их сообщников избрали меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также подписки о невыезде.