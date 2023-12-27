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Вассерман прокомментировал мольбу Ивлеевой о прощении
Вассерман – об извинениях Ивлеевой: Наш народ склонен прощать обычную глупость
В России живет отходчивый народ, склонный прощать звездам глупости, если не было никакого злого умысла, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя мольбу блогера Анастасии Ивлеевой дать ей второй шанс после «голой» вечеринки. При этом он усомнился, что это последняя подобная ошибка девушки.
Блогер и актриса Анастасия Ивлеева, устроившая «голую» вечеринку в московском клубе, записала видео, на котором попросила прощение и второй шанс у народа России. Также она отметила, что «прилюдную казнь никто не отменял», подчеркнув, что не станет «уворачиваться и готова к любым исходам».
«Народ у нас отходчивый и, убедившись, что незачем объяснять злым умыслом то, что вполне объяснимо обычной глупостью, чаще всего склонен эту глупость простить. Но вряд ли она сможет не совершать в дальнейшем другие глупости такого рода», – говорит Вассерман.
По его мнению, главная глупость заключается не в том, что на этой «голой» вечеринке собралась толпа демонстрировать друг другу свои «многочисленные телесные недостатки и немногочисленные телесные достоинства», ведь «за закрытыми дверями каждый вправе вытворять любую глупость», а в том, что присутствующие решили «похвастаться публично». Это указывает на тотальное непонимание артистов ни народа, на котором они зарабатывает, ни эпохи, в которой живут. «Раз они это не понимают, то, скорее всего, будут и впредь время от времени вытворять что-нибудь такое, что ни матом сказать, ни на заборе написать», – считает депутат.
Он рассказывает, что в одном из десятилетий наполеоновской эпохи главный разработчик гражданского кодекса, известный под названием «наполеоновский», Антуан Буле де ла Мерт однажды сказал об одном из деяний Наполеона Бонапарта «это хуже чем преступление – это ошибка». «Ошибки, совершаемые по глупости, зачастую еще хуже преступлений, совершаемых по злому умыслу. А поскольку преступник хоть как-то пытается предугадать возможные последствия своих действий, и хотя далеко не всегда угадывает правильно, но пытается, то дураки даже и не пытаются подумать о том, что их действия публикуют», – заключил Вассерман.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми». Мероприятие посетили многие российские звезды. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей. При этом блогер сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации.
Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже попросилапрощения за свой внешний вид, отметив, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.