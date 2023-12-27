БАМ и Транссиб обновили в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры»

БАМ и Транссиб обновили в 2023 году в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры»

По нацпроекту на востоке России планируется к 2024 году повысить провозную способность до 180 млн тонн различных грузов.

В 2023 году завершается завершится модернизация и ввод во временную эксплуатацию более чем 140 объектов на БАМе и Транссибе, в частности, это тоннели, мостовые переходы, проводится реновация станций и т.д. К концу этого года провозная способность БАМа и Транссиба должна увеличиться до 173 млн тонн.

Также в этом году был введен в эксплуатацию участок Тайшет – Тагул на Транссибе (Иркутская область), станция Ванино (Хабаровский край), Керакский тоннель (Амурская область).

В ходе реализации проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла» запущено движение на третьем и четвертом Московском центральном диаметрах (МЦД-3 и МЦД-4).

Обновления произошли также в аэропортовой инфраструктуре по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов». Реконструкция в 2023 году проведена в воздушных гаванях Оренбурга, Магнитогорска, Нерюнгри, Архангельска, Якутска, пос. Черкий, Вилюйска и Певека.

За период с 2019 года по декабрь 2023 года в 25 аэропортах модернизованы 27 объектов инфраструктуры, в том числе ВПП.

В части автодорог в этом году открыто движение на участке трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Дорогу далее продлят до Екатеринбурга и Тюмени.

По федеральному проекту «Развитие морских портов» с января по 1 декабря 2023 года прирост производственной мощности морских портов составил 21,79 млн тонн.

По проекту развития Севморпути за 11 месяцев 2023 года объем перевозок в акватории Северного морского пути уже достиг показателя в 33,1 млн тонн.