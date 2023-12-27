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Колобков: Шпажист Бида должен отвечать за предательство
Колобков: Объявленный в розыск шпажист Бида должен отвечать за предательство
Объявление в розыск сбежавшего в США российского шпажиста Сергея Биды и его супруги Виолетты Биды (в девичестве – Храпиной) – законная реакция на предательство спортсменов, нарушивших присягу, заявил олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах, бывший министр спорта России Павел Колобков.
По его словам, Бида – взрослый человек и понимал, что будет законная реакция, поскольку они принимали присягу. Колобков добавил, что Бида нарушил закон и должен отвечать, передает ТАСС.
Он добавил, что Бида подвел коллег, друзей, партнеров по команде, руководство федерации и теперь в любой стране мира будут просить о его задержании.
«Служишь в армии – увольняйся, демобилизуйся, решай. Для меня это было шоком. Глупый поступок, предательство в отношении друзей и близких, но отрезвление рано или поздно придет», – считает Колобков.
Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.
Ранее МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.
Напомним, в июле Федерация фехтования России приняла решение уволить Александра Глазунова с должности старшего тренера сборной России по шпаге после участия Сергея Биды и Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия России.