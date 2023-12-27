Ростех анонсировал испытания беспилотной БМП в зоне спецоперации

Чемезов: В зоне СВО планируется опробовать дистанционно управляемую БМП

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отвечая на соответствующий вопрос Чемезов рассказал, что в Ростехе рассчитывают на это. По его словам, машины находится на испытаниях, после завершения которых БМП будет опробована в зоне СВО, передает РИА «Новости». Он добавил, что эта техника позволит избежать риска поражения экипажа на самых опасных направлениях.

Чемезов отметил, что комплект дистанционного управления планируется ставить не только на БМП-3, но и на самоходную пушку 2С25М.

Глава Ростеха рассказал также, что не правильно говорить о том, что российские производители вооружений во всем превзошли противников, есть чему у них поучиться и в Ростехе изучают трофейные образцы и берут на заметку некоторые решения. Чемезов подчеркнул, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это миф.

Он добавил, что в чем-то западные конструкторы сильны, но количество «Леопардов», «Челенджеров», «Брэдли» и другой ржавеющей на полях боев западной техники - это лучшее подтверждение российских возможностей.

«Самое важное здесь: российская армия воюет на современной, надежной и очень опасной для противника технике. Более того, мы технику постоянно совершенствуем на основе боевого опыта. Информацию для этого наши предприятия собирают из двух источников. Во-первых, есть группы наших специалистов, которые работают непосредственно в зоне СВО, на месте собирая отзывы. Во-вторых, у нас сложилась практика привозить на наши предприятия военнослужащих, воевавших на соответствующей технике. Они встречаются с конструкторами и описывают свой опыт эксплуатации, делятся впечатлениями и пожеланиями: что хорошо работает, что нужно доработать или улучшить», – рассказал глава «Ростеха».

Напомним, в феврале в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда» сообщили, что компания ВНИИ «Сигнал» Ростеха разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица», которая может действовать без экипажа.