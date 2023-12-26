Эксперт рассказал, чем может быть опасна гирлянда для новогодней елки

Tекст: Татьяна Косолапова

«Гирлянды, которые продают сегодня, по большей части очень плохого качества, потому что собирают их, игнорируя нормативы. Поэтому лучший способ уберечь себя и свой дом от возгорания – купить это новогоднее украшение в проверенном магазине, в котором смогут показать сертификат на эти устройства», – говорит Победоносцев.



Он объясняет, что, согласно нормам, сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратных мм на жилу, что чаще всего не соблюдается в целях удешевления. В результате несоответствие потребляемой мощности и защитной оболочки кабельно-проводниковой продукции приводит к тому, что происходит перегрев кабеля и его воспламенение. Это может привести к пожару в доме или квартире.

Специалист не рекомендует покупать слишком дешевые изделия с рук, на рынках, в ларьках или в интернет-магазинах, поскольку это первый признак использования в гирлянде некачественных материалов. Такие, например, массово производят китайские производители. Однако если на изделии указано «Made in PRC» (а не made in China), то это тоже означает, что вещь сделана в Китае, однако она сертифицирована и контролируется государством. Такого рода изделия покупать можно, они выше по качеству.

«Второе правило безопасности - это порядок использования гирлянды. То есть, повесили на елку гирлянду, лампочки поморгали 20–30 минут, ну максимум 40, настроение создали, затем выключаем. Причем не просто кнопкой на пульте, а выдергиваем вилку из розетки. Тем более, ни в коем случае нельзя оставлять изделие включенным на всю ночь или когда никого нет дома», – предупреждает собеседник.

Перерывы между работой гирлянд необходимо делать как минимум в 30–40 минут, продолжает он. За это время и вилка, и лампочки успеют остыть и будут готовы к повторному использованию.

Также специалист не рекомендует использовать гирлянды на USB-разъеме, так как нередко именно сам разъем нагревается так сильно, что происходит плавление, далее – короткое замыкание, а следом и возгорание. Кроме того, не стоит использовать удлинитель при подключении гирлянды в сеть, так как это еще один фактор, который может привести к короткому замыканию, ведь между розеткой и устройством есть дополнительный прибор.

«Что касается количества гирлянд, которые можно зажигать одновременно в жилом помещении, то здесь нужно опираться на количество энергии, которое мы можем потреблять. Главное, чтобы не было превышения. Согласно законодательству, по всем техническим документам на каждую квартиру нам отпускается мощность порядка 5,5 или 6 киловатт. Эту мощность потребляют всевозможные светильники, микроволновка, стиралка, холодильник и так далее. Однако не все работает одновременно. Поэтому количество одновременно работающих гирлянд в доме у каждого свое, главное не превышать общую мощность, каждую гирлянду втыкать в свою розетку, а не через удлинитель и давать устройствам отдыхать каждые полчаса», – заключил эксперт.



В понедельник в Омске в частном доме при пожаре погибли пожилая женщина и двое ее двухлетних внуков. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической гирлянды на елке.