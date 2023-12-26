Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.9 комментариев
Молдавский оппозиционер осудил назначение главой нацбанка политика из Румынии
Молдавский оппозиционер Шор осудил назначение главой нацбанка политика из Румынии
Необходимо провести расследование в связи с назначением главой Национального банка Молдавии гражданки Румынии, экс-председателя румынского Сената Анки Драгу, заявил молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор.
Он подчеркнул, что если Драгу – сотрудница румынской спецслужбы, то это безусловный скандал. «Представьте себе в любой другой демократической стране спецагента иностранного государства во главе Национального банка!» – возмутился Шор, передает РИА «Новости».
Политик призвал немедленно расследовать этот инцидент, а также «проникновение граждан Румынии во все институты власти». Шор выразил сожаление, что правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (ПДС), руководство которой, по данным СМИ, также обладает румынским гражданством, не действует в интересах жителей Молдавии.
В ряде СМИ сообщалось, что двойным гражданством обладают президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента и председатель ПДС Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, ряд министров и депутатов ПДС.
Румынские СМИ ранее написали, что новая глава нацбанка Молдавии Драгу якобы является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Кишинев эту информацию пока не комментировал.