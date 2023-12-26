Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач, передает ТАСС.

Шойгу добавил, что основные усилия в 2023 году были сосредоточены на достижении целей СВО. Главная из них – срыв контрнаступления Украины – успешно выполнена.

Министр пояснил, что этому способствовало несколько определяющих факторов – создание эффективной системы обороны, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность военной техники, а также умелые действия российских военных.

Между тем ВС России последовательно двигаются к достижению заявленных целей спецоперации.

По словам Шойгу, российские войска занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях.

Глава МО добавил, что лишь таким путем можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие России, а также создать условия по стабилизации ситуации в отдельных конфликтных регионах и мире в целом.

Также министр доложил, что предприятия ОПК в разы нарастили выпуск самых востребованных средств поражения и оружия для бесперебойного снабжения войск зоне СВО.

Многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы. Шойгу подчеркнул, что работники российского ОПК «бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу».

Ранее Шойгу заявил, что поддерживающий участников спецоперации народ стал опорой для ВС России.