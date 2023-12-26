The Times: ФРГ из-за санкций может перестать быть третьей экономикой мира

Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии

Военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы «Тор»

Tекст: Илья Абрамов

«Большой десантный корабль «Новочеркасск» – старый советский проект, который строился еще в Польше. Это очень полезная машина, аналоги которой есть в том числе в ВМС и даже армии США. БДК может выполнять ряд важных задач для нашего флота», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Изначально судно задумывалось как танкодесантное. Тем не менее это не единственная задача, так как этот корабль является универсальным. БДК имеет возможность перевозить грузы для армии и флота. Кроме того, он способен устанавливать минные заграждения и системы освещения подводной обстановки», – отмечает собеседник.

«Поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии достаточно неприятно, но не критично. Дело в том, что в Черное море после начала СВО переброшено достаточно таких машин с других флотов. Однако сейчас десантные корабли подобной размерности в России не строятся, и было бы логичным восстановить их производство», – подчеркивает он.

«Кроме того, стоит задуматься и о повышении огневой мощи десантных кораблей. Старые модификации вооружены двумя автоматическими орудиями с калибром 57 мм, новые – пушкой калибра 176 мм и зенитными автоматами калибра 30 мм. Необходимо усиление с помощью дистанционно управляемых боевых модулей, которые представляют из себя артиллерийско-пулеметную стабилизированную установку. Это позволит эффективнее бороться с катерами противника», – акцентирует эксперт.

«Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне. Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», – резюмировал Климов.

Ранее большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате украинского удара по Феодосии. Однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть жителей эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

Кроме того, пострадало здание вокзала в Феодосии, там были выбиты окна. График движения поездов после атаки был изменен: 26 декабря составы №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

Кроме того, в администрации подвергшегося атаке города сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, а также об изменении расписания автобусов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как России бороться с новыми угрозами безопасности, возникшими на Черном море.