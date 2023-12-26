Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.11 комментариев
В Киеве задумались об отступлении ВСУ из-за российских «Ланцетов»
Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов
ВСУ отстают от ВС России в разработке технологии «роев дронов», если не увеличить их производство, то придется отступить, сообщила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в эфире телеканала «Украинская правда».
Берлинская отметила близость российских конструкторов к созданию оптической системы прицеливания и навигации, которая позволяет дронам самостоятельно определять цели при помощи машинного обучения, что сделает бесполезной РЭБ-защиту, пишет «Газета.Ru».
По ее словам, ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых технологиях защиты от дронов.
Она также обратила внимание, что президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине, и лично взял под свой контроль технологическое производство «Ланцетов» в стране.
Эксперт заключила, что, если Украина не начнет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обогнала США по беспилотникам.