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    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    17 комментариев
    25 декабря 2023, 15:43

    Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна, песков подчеркнул, что они могут пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Пашинян отправляется в Петербург, чтобы принять участие в заседании Высшего евразийского совета и неформальной встрече глав СНГ.

    24 декабря 2023, 12:39
    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира

    Путин восхитился поступком солдата, попросившего наградить своего командира

    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира
    @ t.me/zarubinreporter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин восхитился поступком бойца, который после церемонии награждения в Кремле попросил поощрить и его командира. Как считает глава государства, подобное возможно только в Российской армии.

    Кадры общения опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. На следующей церемонии награды получил весь экипаж, но в тот момент боец этого не знал.

    «Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел – также за бокалом шампанского – и говорит: «Мне дали [награду], спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», – передает ТАСС пересказ Путиным их диалога во время беседы с экипажем. «Настоящий мужчина, – похвалил он. – Не знал ничего, а о вас, своих боевых товарищах, не забывал».

    Как считает президент, такой поступок вряд ли возможен в какой-то другой стране. «Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», – сказал он.

    Ранее Путин лично вручил Звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

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    23 декабря 2023, 19:12
    Песков: Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью New York Times.

    Комментируя нформацию о том, что президент России якобы «сигнализировал о готовности к переговорам» по прекращению огня на Украине на нынешней линии соприкосновения, Песков заявил New York Times, что эти утверждения «в своей концепции неверны», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что Путин действительно готов к переговорам, глава государства так говорил и сам. «Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», – пояснил представитель Кремля.

    Ранее на коллегии Минобороны президент Владимир Путин отмечал, что российские военные владеют инициативой в зоне проведения СВО.

    Коментарии (97)
    24 декабря 2023, 02:58
    Зарубин показал новогоднюю ель в кабинете Путина

    Зарубин опубликовал видео с украшенной новогодней елью в кабинете Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист Павел Зарубин показал, чем украсили новогоднюю ель в кабинете главы российского государства Владимира Путина.

    В своем Telegram-канале Зарубин показал кадры из эфира программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Он сообщил, что «каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому». «Здесь есть даже деревянные ложки, герои русских народных сказок, конечно, шары – все отменно друг с другом сочетается», – рассказал Зарубин.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин, вероятно, сделает паузу на новогодних каникулах, президент может отдохнуть на праздниках, но полностью он никогда не использует каникулы.

    Коментарии (6)
    23 декабря 2023, 18:25
    Песков рассказал о новогодних каникулах Путина
    Песков рассказал о новогодних каникулах Путина
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин, вероятно, сделает паузу на новогодних каникулах, предположил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент частично может отдохнуть на праздниках, но полностью он никогда не использует каникулы, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также не планирует проводить традиционную встречу с правительством, поскольку уже фактически встречался с ними на заседании совета по национальным проектам.

    Следующая же неделя у главы государства «будет напряженной», пояснил Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что президент не планирует поездки в регионы в первые дни 2024 года, но они начнутся вскоре после них.

    Эти командировки, отметил Песков, нельзя считать предвыборными, все они носят рабочий характер и проводятся в рамках рабочего графика.

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    23 декабря 2023, 18:41
    Песков: Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
    Песков: Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров недружественных государств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кого из мировых лидеров поздравит Путин на Новый год, передает ТАСС.

    Также ранее Песков сообщал, как президент планирует провести новогодние праздники.

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    22 декабря 2023, 16:50
    Лавров: Западу не удалось исключить Россию из ЮНЕСКО

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Западу не удалось добиться исключения России из ЮНЕСКО

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные страны не смогли добиться отмены участия России в ЮНЕСКО – специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры, которое включает достопримечательности в список Всемирного наследия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

    «Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось. Как отметил президент Путин в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума, по линии организации у нас осуществляются весьма серьезные проекты, которые вызывают широкий интерес в мире», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения выйти из ООН. Путин напомнил, что Россия является основателем этих организаций.

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    22 декабря 2023, 17:38
    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах
    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России начали открываться региональные штабы кандидата в президенты России Владимира Путина, которые в ближайшее время будут заниматься сбором подписей в его поддержку.

    Региональные избирательные штабы уже открылись в Москве, Калуге, Южно-Сахалинске, Саратове, Иркутске, Новосибирске, Тюмени, Волгограде, Омске, Хабаровске, Чите, Вологде, Владивостоке и ряде других городов. Московский штаб расположился в Гостином дворе, в нем будут размещены руководство и волонтеры, работа штаба будет круглосуточной.

    В пятницу избирательный штаб Путина начал работу в Херсонской области, он стал первым в новых регионах России. Сбор подписей в поддержку действующего президента начнется 23 декабря. «Основная задача нашего штаба – это приложить все усилия для консолидации прогосударственных людей, патриотов», – сказал советник управления региональной и технологической работы ЦИК партии «Единая Россия», член президиума херсонского регионального отделения партии Максим Анисимов на открытии штаба, передает ТАСС.

    В городе Геническе Херсонской области в штаб вошли представители разных общественных организаций. С понедельника работа штаба стартует и в Скадовске.

    Кроме того, штаб общественной поддержки Путина открылся в Луганске. Сопредседателям штаба назначены солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, руководитель регионального штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в ЛНР Юлия Кожевникова, директор Краснодонского музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко.

    Штаб в Сахалинской области находится в городе Южно-Сахалинске. Сопредседателями штаба поддержки стали председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов, и. о. руководителя исполкома ОНФ Сахалинской области Алена Силачева и директор гимназии №1 им. Пушкина Татьяна Чуприкова.

    В состав рязанского штаба вошли члены региональных отделений «Единой России» и ОНФ, представители общественных организаций.

    Сопредседателями штаба в Иркутске стали директор Иркутского академического драматического театра Анатолий Стрельцов и руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Иркутской области Юлия Домашевская.

    Избирательный штаб Путина также открылся в Новосибирске, его сопредседателями назначены председатель Общественной палаты Новосибирской области, председатель областной Федерации профсоюзов, руководитель исполкома Народного фронта по Новосибирской области и еще несколько человек.

    Избирательный штаб в Волгограде возглавили директор ООО СП «Донское» Александр Колесниченко, директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Галина Генералова и председатель Волгоградской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Струков.

    В Омске и Чите штабы заработали на базе штабов общественной поддержки партии «Единая Россия».

    Хабаровский штаб по поддержке Путина возглавят ректор ТОГУ Юрий Марфин, руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алена Чаплыгина, главврач краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин.

    Сопредседателями штаба в Вологде стали председатель Общественной палаты Вологодской области, ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев, руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи Вологды Сергей Голубев, а также директор череповецкого Центра боевых искусств Юрий Филимонов.

    Ранее в России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента.


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    23 декабря 2023, 14:07
    Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента

    Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента

    Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента
    @ Кирилл Зыков/ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) поддержал выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента России в следующем году.

    Отмечается, что решение было принято единогласно, всего проголосовали 192 делегата, передает ТАСС.

    Известно, что такое решение справороссы приняли еще на предыдущем съезде в мае, теперь зафиксировав его официально.

    Путин в свою очередь направил приветствие делегатам и гостям XIII съезда партии и выразил им признательность за поддержку.

    В субботу в Москве открылся съезд партии «Справедливая Россия - За Правду». Председателем съезда делегатами избран Сергей Миронов, секретарем – замруководителя фракции, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

    В субботу по всей стране стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Как сообщили в штабе кандидата, сбор продолжится до конца января. Как самовыдвиженцу главе государства нужно собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, причем не более 7,5 тыс. в одном субъекте.

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    24 декабря 2023, 14:00
    Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale российских компаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции французской Societe Generale в ряде публичных компаний, следует из распоряжения президента России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе указано разрешить совершение публичным акционерным обществом «Росбанк» сделок по приобретению принадлежащих компании «Сосьете Женераль», передает РИА Новости.

    Росбанку также разрешается выкупить долю Societe Generale в «Татнефти, Новолипецком металлургическом комбинате, ТГК-1, Р ОГК-2, «Роснефти», «Северстали», «Юнипро», «Полюсе», «Норникеле», «Ростелекоме», «Лукойле», «Мосэнерго», «Транснефти», «Русснефти», «Газпром нефти», «Аэрофлоте» и Магнитогорском металлургическом комбинате.

    Ранее Путин разрешил «Лукойлу» покупку акций «ЭЛ5-энерго» у компании Uroc Ltd.

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    22 декабря 2023, 16:25
    Путин выразил поддержку народу Палестины на пути создания независимого государства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом, он выразил лидеру и палестинскому народу поддержку в достижении его цели по созданию собственного независимого государства, сообщило агентство WAFA.

    Путин поддержал народ Палестины, чтобы он «мог обрести свободу и независимость в своем независимом палестинском государстве в соответствии с международной легитимностью», передает ТАСС.

    В свою очередь Аббас поблагодарил Путина за политическую поддержку и гуманитарную помощь населению сектора Газа и решение об отправке российского полевого госпиталя.

    В разговоре президент России сообщил Аббасу о планах продолжить поставки товаров первой необходимости для сектора Газа.

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    24 декабря 2023, 22:19
    В регионах России проходит сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских регионах идет сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Активисты и волонтеры собирают подписи в местах массoвого пребывания людей, ежедневно в такие пункты приходит множество граждан.

    Для участия в сборе подписей желающим потребуется паспорт. Важно, что заполнить подписные листы необходимо собственноручно, указав дату, фамилию, имя, отчество. Путину, который подал документы в ЦИК как самовыдвиженец, необходимо набрать как минимум 300 тыс. подписей. Пункты сбора подписей будут работать до конца января.

    Как рассказал «Первому каналу» поставивший подпись Владимир Шапошников, он пришел, поскольку видит развитие страны. Мужчина  признал, что никуда не деться от трудностей, но «общая тенденция уровня жизни» заложена в основу его позиции. Александр Шкуриди в свою очередь подчеркнул, что каждый, кто живет в России, видит улучшение, видит стабильность, поэтому он также решил оставить свою подпись.

    Замруководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный сообщил, что те подписи, которые не вызывают нареканий со стороны юридического блока, готовятся и будут переданы в ЦИК. По словам Подольного, «юристы сидят, смотрят в подписные листы, внимательно изучают каждую подпись».

    В новых регионах России кампания также набирает ход. Одна из точек сбора подписей - в Геническе Херсонской области. Местный житель Сергей, который решил оставить свою подпись, поделился, что «сейчас есть желание голосовать, потому что видны изменения», передает ТАСС.

    Сбор подписей продолжается и в Москве. В нем приняла участие президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает «Агентство городских новостей «Москва». «Я думаю, что всегда было важно поддерживать президента, а сейчас тем более, у нас сейчас непростое время», – сказала Виннер.

    В то же время Анатолий Наумов из Нижнего Новгорода, где также проходит сбор подписей, определился с выбором, сравнивая разные эпохи. «Я рoдился в 1971 году и помню времена, кoгда наши старики не получали пенсию, когда было не совсем спокойно. Сейчас мы чувствуем стaбильность», – объяснил он «Аргументам и Фактам».

    В Петербурге также запущена региональная кампания по сбору подписей, сообщает «Московский комсомолец». Как и во всей стране, для желающих поставить подпись в поддержку кандидата действуют простые и понятные правила: у человека должен быть паспорт, он должен иметь городскую прописку и ему должно быть больше 18 лет. «В случае, если ему 20 или 45 лет, у него должен быть новый поменянный паспорт в соответствии с возрастом», – рассказала заместитель руководителя аппарата регионального штаба Владимира Путина Екатерина Машкова.


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    25 декабря 2023, 04:00
    Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но сейчас главное для него внутренняя повестка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путин планирует зарубежные поездки в следующем году, но не в самом начале года, сейчас главное – внутренняя повестка, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность приглашения в республику Путина в 2024 году торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

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    23 декабря 2023, 11:48
    Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

    В субботу начинается сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

    Стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России, сообщили в штабе кандидата.

    Как рассказала сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской горбольницы №52, герой труда Марьяна Лысенко, сбор стартует 23 декабря и будет продолжаться до конца января, передает РИА «Новости».

    В избирательном штабе Путина в Москве, который открылся в Гостином дворе, прошли обучение волонтеры, которые будут собирать подписи в своих регионах, их консультировали юристы штаба. В частности, им рассказывали о возможных нарушениях, которые могут возникнуть при сборе подписей, и как этого избежать.

    Собирать подписи будут не только в региональных штабах за поддержку Путина, но и в отделениях «Народного фронта» в субъектах.

    Президентское движение организует сбор во всех 89 регионах России, штабы будут работать и в выходные.

    По словам главы исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, для удобства граждан, желающих подписаться за Путина, они опубликуют в соцсетях график приема подписей, чтобы не было очередей, контактные данные штабов.

    Всего в сборе будут участвовать более 1 тыс. волонтеров движения. Рассказывая о планах начать сбор подписей, Кузнецов предположил, что нужное число подписных листов за Путина будет собрано в течение недели.

    Напомним, в России начали открываться региональные штабы кандидата в президенты России Владимира Путина.

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    24 декабря 2023, 14:57
    ТВ: Путин на неделе проведет Госсовет и совещание по развитию Петербурга

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Госсовет запланирован на 27 декабря, передает РИА «Новости».

    Как говорился в программе, у Путина в ближайшие два дня пройдут в Санкт-Петербурге саммиты Евразийского экономического союза и СНГ, также президент соберет совещание по вопросам развития агломерации Санкт-Петербурга.

    Ранее Путин поручил провести заседание Госсовета по теме «О повышении роли и престижа педагога и наставника» в Большом Кремлевском дворце 27 декабря.

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    24 декабря 2023, 10:13
    Дипломаты в Ашхабаде передали ветерану войны поздравление Путина со 105-летием

    Российские дипломаты передали 105-летнему ветерану войны поздравление от Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники посольства России в Ашхабаде передали ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Хачатурову персональное поздравление от президента России Владимира Путина по случаю его 105-летия, сообщила пресс-служба дипмиссии.

    По сообщению пресс-службы, сотрудники посольства вручили персональное поздравление президента России Владимира Путина живущему в Ашхабаде ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Хачатурову по случаю его 105-летия, передает ТАСС.

    Хачатуров родился 23 декабря 1918 года в поселке Кизыл-Арбат. В 1942 году ушел на фронт, воевал в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов, участвовал в освобождении Польши и Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем, отметив его мужество, героизм и навыки.

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