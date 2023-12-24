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В Петербурге заложили камень в основание будущего разводного моста
Закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста установили в Санкт-Петербурге.
На Октябрьской набережной в Петербурге состоялась церемония открытия закладного камня, он установлен в основание будущей девятой опоры моста, передает РИА «Новости».
Губернатор города Александр Беглов рассказал на церемонии, что в Петербурге сорок лет не строились разводные мосты. Большой Смоленский мост будет состоять из шести полос движения, трамвайного движения, велосипедной дорожки и пешеходной дорожки. Он поблагодарил проектировщиков и строителей.
Большой Смоленский мост будет 20-м разводным в Петербурге. Новый разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в городе – между Володарским мостом и мостом Александра Невского