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Число пострадавших при обрушении горки в поселке в Хакасии увеличилось до 10
Минздрав: До 10 увеличилось число пострадавших при обрушении горки в поселке в Хакасии
Число пострадавших при обрушении горки в поселке Усть-Абакан Хакасии увеличилось до десяти. Среди пострадавших девять детей, сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.
Как сообщили в ведомстве, при обрушении горки пострадали один взрослый и девять детей, у четырех детей переломы, у пятерых ребят ушибы, сейчас в республиканской клинической больнице находятся двое детей, еще один отпущен домой на амбулаторное лечение, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.