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Стало известно о нелегальной миграции посла Албании в Британию в кузове грузовика
DM: Новый посол Албании Феризи эмигрировал в Британию в кузове грузовика
Албания назначила новым послом мужчину, нелегально попавшего в Британию и солгавшего о своем происхождении, передает Daily Mail со ссылкой на источники.
Как пишет РБК, новый посол Албании в Британии Уран Феризи в 1998 году он въехал в королевство в кузове грузовика и соврал о дате рождения и бегстве от войны в Косово попал в королевство нелегально, ему разрешили остаться на время рассмотрения дела, а спустя два года он женился на британке, а в 2003-м он получил бессрочное разрешение на пребывание в стране.
Правительство Албании в июне выдвинуло его на должность посла, несмотря на то, что Феризи никогда не служил дипломатом, но «поддерживает тесные связи» с нынешним правительством Албании. Теперь он будет будет сотрудничать с правительством Великобритании по вопросам негелальной миграции.
Как сказала бывший министр иностранных дел Албании Эдит Харши, с дипломатической, моральной или этической точки зрения неправильно назначать послом человека, который незаконно въехал в Британию.
Напомним, в июле замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик заявил, что миграционные службы Британии с этого года начнут проверять реальный возраст мигрантов с помощью МРТ и рентгена, чтобы они не выдавали себя за несовершеннолетних.