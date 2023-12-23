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Глава МВД Турции Ерликая уговорил захватившего заложника мужчину сдаться
На дороге в 100 километрах от Стамбула мужчина захватил в заложники водителя грузового автомобиля, он сдался властям после беседы с министром внутренних дел Турции Али Ерликая.
Мужчина с пистолетом захватил водителя грузовика, он выстрелил несколько раз в воздух и потребовал встречи с министром, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Haber Global.
Глава ведомства пообещал разобраться захватчику с его проблемами, тот пожаловался ему на мошенничество и угрозы физической расправы. Мужчина отпустил водителя грузовика, он подчеркнул, что «никому не причинил ущерба».
Ерликая дал указание одному из представителей аппарата губернатора провинции Газиантеп разобраться с делом нападавшего, поскольку тот жаловался на противоправные деяния в этом регионе.
Злоумышленника задержали и доставили в управление безопасности провинции Коджаэли.