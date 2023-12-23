  • Новость часаПесков: Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО
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    Почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев
    Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки»
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины
    Пушков оценил заявление главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    Депутат: Зюганов не пошел на выборы президента из-за опасений выступить хуже Грудинина
    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря
    Экс- разведчик США: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ
    ВСУ запустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM
    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    35 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    61 комментарий
    23 декабря 2023, 20:31

    Глава МВД Турции Ерликая уговорил захватившего заложника мужчину сдаться

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На дороге в 100 километрах от Стамбула мужчина захватил в заложники водителя грузового автомобиля, он сдался властям после беседы с министром внутренних дел Турции Али Ерликая.

    Мужчина с пистолетом захватил водителя грузовика, он выстрелил несколько раз в воздух и потребовал встречи с министром, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Haber Global.

    Глава ведомства пообещал разобраться захватчику с его проблемами, тот пожаловался ему на мошенничество и угрозы физической расправы. Мужчина отпустил водителя грузовика, он подчеркнул, что «никому не причинил ущерба».

    Ерликая дал указание одному из представителей аппарата губернатора провинции Газиантеп разобраться с делом нападавшего, поскольку тот жаловался на противоправные деяния в этом регионе.

    Злоумышленника задержали и доставили в управление безопасности провинции Коджаэли.

    22 декабря 2023, 21:48
    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»

    Херш: США подготовили подрыв «Северных потоков» до начала СВО

    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти начали подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала спецоперацию на Украине, заявил журналист из США Сеймур Херш.

    Тайная миссия в Балтийском море начала готовиться «за недели» до начала СВО на Украине, приписанные к миссии американцы полагали, что целью было убедить российского лидера Владимира Путина «не вторгаться», указал Херш в статье на платформе Substack, передает РИА «Новости».

    После начала СВО американской команде в Норвегии поступил приказ «продолжить работу и найти способ довести ее до конца». Диверсию подготовили к концу мая 2022 года, но ее отложил без объяснения причин президент США Джозеф Байден, добавил Херш.

    Приказ Байдена об исполнении подрыва поступил в сентябре 2022 года, три из четырех веток трубопровода уничтожили после того, как бомбы активировались с помощью низкочастотного сонара.

    Время было выбрано не случайно, момент был «нацелен» на канцлера ФРГ Олафа Шольца, продолжил исследователь. В ЦРУ у некоторых сложилось впечатление, что Байден опасался возможности того, что «Шольц мог дать слабину» перед приближением зимы.

    До этого Херш заявлял, что Шольц был осведомлен о планах США по взрыву «Северных потоков».

    Коментарии (47)
    23 декабря 2023, 05:25
    Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины

    Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе

    Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины
    @ @alexeypechiy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский телеведущий Алексей Печий, который получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, не стал возвращаться на Украину, сообщили СМИ. На Украине он вел эфиры на ТВ и собственный канал YouTube, где регулярно сообщал о скором разгроме России, уверял, что «ВСУ заходят в Крым», и рассказывал, как не любит русских.

    Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.

    Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

    До своего бегства Печий вел эфиры на украинском ТВ в рамках телемарафона и собственный канал в YouTube, где регулярно рассказывал, что «ВСУ заходят в Крым» и уже прорвали оборону русских на юге Украины, что «россияне бегут», а российские и белорусские власти теряют контроль над ситуацией в своих странах.

    Певчий публично заявлял о своей острой неприязни к россиянам, а каждый свой ролик начинал фразой: «Приветствую всех свободных и непокоренных украинцев!»


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    23 декабря 2023, 10:24
    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России

    Halk TV сообщил, как банки Турции отреагируют на указ Байдена о санкциях против России

    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    После указа президента США Джо Байдена о расширении правовых оснований для введения антироссийских санкций турецкие банки могут начать вести себя более осторожно с Россией, что скажется на проведении операций в долларах, сообщает телеканал Halk TV.

    Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое СМИ.

    Указ Байдена может усложнить проведение операций в долларах США, а это негативно скажется на внешней торговле и инвестициях Турции. Также это может замедлить экономический рост.

    Ранее Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, работающих с Россией.

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    23 декабря 2023, 10:19
    Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией

    Пушков ответил на заявления главы Минобороны Финляндии о «холодной войне» с Россией

    Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны ведут против Москвы «ледяную войну», участвуя при этом в «горячей» на Украине, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал: глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что западные государства готовятся к «новой холодной войне» с Россией. Однако такое заявлено неточно: страны Запада уже почти два года они сами ее ведут против России в самой активной форме.

    Пушков добавил, что к войне на Украине готовились с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – еще раньше.

    По словам сенатора, в годы холодной войны»отношения между Западом и Москвой были гораздо лучше, несмотря на случавшиеся кризисы.

    «Советский газ шел в Западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы», – подчеркнул он.

    Пушков заметил, что сейчас Запад ведет против России не холодную, а «ледяную» войну, а на Украине вообще принимает участие в «горячей», однако притворяется, будто ничего этого не делает.

    «Вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь ее инициатором», – заключил политик.

    Ранее Хяккянен заявил, что Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

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    23 декабря 2023, 16:57
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист Алексей Печий, занимавшийся пропагандой киевского режима, сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза, до этого он регулярно выступал на украинском 24-м канале, сообщают блогеры.

    Печий рассказывал о якобы «бегстве» россиян с левого берега в Херсонской области, сообщал о «точных ударах» главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, о «заходе ВСУ в Крым» летом 2023 года, отмечает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны». В начале спецоперации на Украине Печий даже умудрился сообщить об «аресте» министра обороны Сергея Шойгу.

    Также Печий не раз сообщал о своей ненависти к «русне», критиковал «хороших русских» либералов, сбежавших в Европу, что в итоге не помешало ему поступить точно так же.

    Он призывал ЕС не принимать к себе российских оппозиционеров, поскольку «хороших россиян нет».

    Сам Печий сообщал, что решение сбежать с украинской территории «было сложным» для него, он пояснял, что это якобы связано с изменившимся отношением Запада к Украине. Он заявлял, что усилит медиапродвижение «украинской повестки» в ЕС. В руководстве «24 канала», между тем, сообщали, что шокированы его бегством.

    Журналист Юрий Васильев в своем Telegram-канале «Русский Сыч» отреагировал шуткой на бегство украинца. «Ну что значит «украинский журналист сбежал в Европу»? Имейте сострадание. Был некто Печий специальным корреспондентом, а стал собственным», – написал он.

    Журналист и блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad иронично прокомментировал бегство Печия замечанием о том, что мир и порядок на Украине начнется тогда, «когда все эти «борцы за Украину» свалят в Европу или США».

    Авторы Telegram-канала «Повернутые на Z войне» отметили, что «чем дальше от Украины, тем ярче шаровары и длиннее чуб».

    Напомним, Печий получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, но не стал возвращаться на Украину. На Украине он вел эфиры на ТВ и собственный канал YouTube, где рассказывал о скором разгроме России.

    Коментарии (12)
    23 декабря 2023, 13:55
    У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста

    У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста после вечеринки у Ивлеевой

    У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России из-за участия в вечеринке Насти Ивлеевой в «Мутаборе» предложил общественник Виталий Бородин.

    На Киркорова пожаловались в Минкульт. Общественнику не понравился полуобнаженный дресс-код мероприятия, в частности, одежда Киркорова, пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее общественники заявили на блогера Настю Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение.

    Коментарии (70)
    23 декабря 2023, 06:54
    Россия обвинила США в размежевании мирового рынка

    Посол Антонов обвинил США в усиливающемся из-за санкций размежевании мирового рынка

    Россия обвинила США в размежевании мирового рынка
    @ Pavel Bednyakov/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США «как будто не понимают или не хотят понимать», что своими санкциями усиливают искусственное размежевание мирового рынка, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, заявил, что американские «стратеги никак не угомонятся даже накануне рождественских каникул» и хотят показать «пресловутое стремление нанести России стратегическое поражение», в том числе в экономике.

    Хотя США предпринимают безуспешные попытки помешать развитию российского «нацхозяйства» и специальной военной операции на Украине, основная часть объявленных минфином санкций нацелена на третьи страны, сказал Антонов. Он обвинил Вашингтон в попытках запугать партнеров России и прервать их «взаимовыгодные связи», ставя под угрозу «статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов».

    Кроме того, американские «санкционные фантазии» препятствуют возможности вернуться ко «взаимоуважительному диалогу между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», заявил посол.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса России.

    Коментарии (22)
    23 декабря 2023, 14:21
    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»

    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию россиянки и украинки на «Мисс Земля»

    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В суперфинале «Мисс Земля» во Вьетнаме российскую участницу Дарью Луконькину и украинскую участницу Анастасию Фейер заставили выступать на одной сцене, пишут украинские СМИ.

    Украинку не показали зрителям из-за «непонятных неполадок», все участницы выступали группами по пять человек у микрофонов, когда на сцене показалась группа с Фейер, трансляция прервалась и продолжилась уже на других участниках, утверждает украинская пресса, передает РИА «Новости».

    На следующем этапе конкурсантки выступали в купальниках, украинка «оказалась неподалеку» от россиянки и «была вынуждена делить с ней сцену».

    Также в публикациях выразили возмущение тому, что Фейер не попала даже в топ-20, тогда как Луконькина вошла в топ-8. По их мнению, украинке не дали достаточно экранного времени.

    В конкурсе «Мисс Земля-2023» победила представительница Албании Дрита Зири.

    Коментарии (22)
    23 декабря 2023, 15:46
    Командир ВСУ Самовар заявил о гарантированной победе России
    Командир ВСУ Самовар заявил о гарантированной победе России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскому народу необходимо быть готовым к тотальной мобилизации, но конфликт с Россией окончится переговорами, заявил глава службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

    В следующем году Украине придется «намного тяжелее», чем в 2022 и в 2023 вместе взятых, заявил Самовар украинским СМИ, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликт окончится переговорами, но у киевского режима нет столько средств, ресурсов и мобилизационного потенциала, как у России. Если все продолжится так же, как сейчас, то Россия гарантированно победит, убежден он.

    Украинцам следует быть готовыми к тотальной мобилизации и тяжелой зиме, подвел итог он.

    Ранее издание The Hill отмечало, что в 2024 году киевский режим может рухнуть из-за наступления российских войск.

    Коментарии (13)
    23 декабря 2023, 01:55
    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО»

    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине «дела на данный момент обстоят очень хорошо», заявил командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов, который считает, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО».

    Алаудинов рассказал, что российские войска каждый день «продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты», которые вооруженные силы Украины штурмовали «на протяжении пяти-шести месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Как отметил Алаудинов, российские войска берут эти участки под контроль «с наименьшими потерями», действуя «намного грамотнее, техничнее», чем ВСУ. По его словам, российские силы «уже хорошо продвинулись вперед на некоторых участках» и «готовятся к продвижению на остальных».

    «Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», – сказал Алаудинов. Он считает, что Россия де-факто уже одержала победу, а в умах жителей Украины и мировых элит наблюдается перелом. Алаудинов считает, что от российской армии сейчас требуется «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО может завершиться летом 2024 года.

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    23 декабря 2023, 15:18
    Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

    Читатели Le Figaro раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

    Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление глав МИД Франции и Британии Дэвида Кэмерона и Катрин Колонна о российском лидере Владимире Путине и украинском конфликте.

    Один из пользователей отметил, что формулировка изменилась, передает РИА «Новости».

    «Сколько надо» – это уже не «до победы», – написал он.

    Другой отметил, что надо «наконец сесть за стол переговоров», а третий подчеркнул, что «россияне уже победили».

    «Французы больше не хотят поддерживать Украину», – заявил еще один из пользователей.

    Читатели пришли к выводу, что в заявлениях политиков видно отчаяние, потому что Запад проигрывает.

    Ранее Кэмерон заявил, что обе страны будут поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо, чтобы российский лидер «проиграл конфликт», заверив, что конфликт на Украине схож с «постановкой, которая имеет несколько актов».

    Коментарии (4)
    23 декабря 2023, 16:17
    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря

    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря при продолжении преступлений в Газе

    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средиземное море могут заблокировать в случае, если Вашингтон продолжит совершать преступления в секторе Газа, заявил заместитель главкома Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранской армии) генерал Мохаммад Реза Нагди.

    При продолжении преступлений, совершаемых США и их союзниками в секторе Газа, произойдет закрытие водных путей, заявил Нагди, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По его словам, закрытыми могут оказаться Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, а также Средиземное море и Гибралтар.

    Генерал не прояснил, как могут быть заблокированы водные пути, к которым Иран и хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» не имеют доступа.

    Ранее датская судоходная корпорация AP Moller-Maersk сообщила о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю из-за угроз.

    Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что перевозящие нефть и СПГ компании боятся, что хуситы действительно начнут топить танкеры, и потому отправляют свои суда в обход Африки, что делает сырье дороже.

    Коментарии (11)
    23 декабря 2023, 09:58
    В ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о «списке погибших» в Буче

    В ОБСЕ заявили, что не контактируют с Киевом по вопросу о «списке жертв» в Буче

    Tекст: Александра Юдина

    Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не имеет контактов с украинскими властями по вопросу о списке «жертв в Буче».

    В бюро отметили, что украинские власти, вероятно, собирают доказательства совершенных в Буче и других местах в Киевской области преступлений, однако организация не контактирует с Киевом по этим вопросам, передает РИА «Новости».

    Более того, в ОБСЕ добавили, что расследование должна провести Россия.

    Напомним, запрос был направлен в ОБСЕ из-за того, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, однако он так и не был предоставлен.

    В апреле прошлого года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буча в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл причиной провокации попытку сорвать российско-украинские переговоры.

    Коментарии (8)
    22 декабря 2023, 23:15
    Игрокам киевского футбольного клуба пришла групповая повестка в военкомат

    В киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Групповая повестка от территориального центра комплектования (военкомата) пришла в футбольный клуб «Оболонь» в Киеве, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что повестка пришла «на 25, кажется, человек». Как указывают СМИ, прежде украинские власти призывали спортсменов продолжать карьеру и не покидать Украину. Озвучено предположение, что повестка стала элементом «воспитательной работы», в качестве инициатора называют главного тренера, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава управления прессы и информации минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинская армия «все равно» доберет нужное количество людей с помощью мобилизации и рекрутинга.

    Коментарии (6)
    23 декабря 2023, 07:59
    В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»

    Глава парламента Крыма Константинов указал на «рекордный объем правового нигилизма» при передаче полуострова Украине

    В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Передача Крыма УССР в 1954 году осуществлялась с «рекордным объемом правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», сообщил глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.

    Константинов сообщил, что не знает, почему нельзя было осуществить передачу региона «по закону». Однако, отметил он, не будь тогда этих нарушений, сейчас «нечего было бы оспаривать» и отсутствовали бы «основания для подачи обращения в суд», передает РИА «Новости».

    Напомним, рабочая группа при крымском парламенте сообщала, что при передаче Крыма в состав УССР была нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР.

    Коментарии (40)
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    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

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