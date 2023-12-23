Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
Украина ввела санкции против 51 физлица и 134 юрлиц из России
Украина ввела санкции против 51 физического лица, большинство из которых имеют российское гражданство, а также в отношении 134 компаний из России и других стран.
Под санкции, помимо россиян, попали граждане Латвии, Украины и Кипра. Санкции вводятся сроком на пять лет и на три года и предусматривают блокировку активов, запрет передачи технологий и права на объекты интеллектуальной собственности, остановку выполнения обязательств, передает РИА «Новости».
Санкционные списки опубликованы на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее ЕС ввел санкции против России за «демонизацию правительства Украины».