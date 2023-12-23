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ЦАР пригласила Россию обсудить добычу алмазов
Глава МИД ЦАР Байпо-Темон предложила России обсудить добычу алмазов в Центральноафриканской Республике
Если представители российской стороны хотят усиливать дальнейшее экономическое сотрудничество с Центральноафриканской Республикой путем добычи алмазов, «пусть приезжают в ЦАР», сообщила министр иностранных дел страны Сильви Байпо-Темон.
Министра спросили, собирается ли ЦАР обсуждать с российскими компаниями добычу алмазов. Она отметила, что в ЦАР действуют «горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать». Она предложила российской стороне обсудить вопрос с отраслевыми министерствами, передает РИА «Новости».
Байпо-Темон заверила, что ЦАР готова к сотрудничеству с любой страной, которая поможет «придать цену ресурсам» и «извлечь из этого выгоду», повысить уровень благосостояния населения ЦАР.
На днях стало известно, что ЧВК Banсroft из США планирует начать работу в ЦАР по договоренности с правительством страны, сотрудники компании уже находятся в столице – городе Банги. В то же время, как заявил посол России в ЦАР Александр Бикантов, ЦАР заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране.