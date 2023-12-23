ЦАР пригласила Россию обсудить добычу алмазов

Глава МИД ЦАР Байпо-Темон предложила России обсудить добычу алмазов в Центральноафриканской Республике

Tекст: Антон Антонов

Министра спросили, собирается ли ЦАР обсуждать с российскими компаниями добычу алмазов. Она отметила, что в ЦАР действуют «горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать». Она предложила российской стороне обсудить вопрос с отраслевыми министерствами, передает РИА «Новости».

Байпо-Темон заверила, что ЦАР готова к сотрудничеству с любой страной, которая поможет «придать цену ресурсам» и «извлечь из этого выгоду», повысить уровень благосостояния населения ЦАР.

На днях стало известно, что ЧВК Banсroft из США планирует начать работу в ЦАР по договоренности с правительством страны, сотрудники компании уже находятся в столице – городе Банги. В то же время, как заявил посол России в ЦАР Александр Бикантов, ЦАР заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране.