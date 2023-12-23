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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    44 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    5 комментариев
    23 декабря 2023, 03:25

    ЦАР пригласила Россию обсудить добычу алмазов

    Глава МИД ЦАР Байпо-Темон предложила России обсудить добычу алмазов в Центральноафриканской Республике

    Tекст: Антон Антонов

    Если представители российской стороны хотят усиливать дальнейшее экономическое сотрудничество с Центральноафриканской Республикой путем добычи алмазов, «пусть приезжают в ЦАР», сообщила министр иностранных дел страны Сильви Байпо-Темон.

    Министра спросили, собирается ли ЦАР обсуждать с российскими компаниями добычу алмазов. Она отметила, что в ЦАР действуют «горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать». Она предложила российской стороне обсудить вопрос с отраслевыми министерствами, передает РИА «Новости».

    Байпо-Темон заверила, что ЦАР готова к сотрудничеству с любой страной, которая поможет «придать цену ресурсам» и «извлечь из этого выгоду», повысить уровень благосостояния населения ЦАР.

    На днях стало известно, что ЧВК Banсroft из США планирует начать работу в ЦАР по договоренности с правительством страны, сотрудники компании уже находятся в столице – городе Банги. В то же время, как заявил посол России в ЦАР Александр Бикантов, ЦАР заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране.

    22 декабря 2023, 19:01
    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам

    Власти ФРГ внесли Россию в список стран – налоговых убежищ

    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек подписали распоряжение, в соответствии с которым Россия включена в список стран – налоговых убежищ.

    В документе, опубликованном в Федеральном вестнике ФРГ, указывается, что с 20 декабря Россия считается государством, не готовым осуществлять сотрудничество по вопросам налогообложения, передает ТАСС.

    В перечне таких стран также числятся Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова.

    Поясняется, что Россия включена в список на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года.

    В феврале Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию.

    Коментарии (23)
    22 декабря 2023, 21:48
    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»

    Херш: США подготовили подрыв «Северных потоков» до начала СВО

    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти начали подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала спецоперацию на Украине, заявил журналист из США Сеймур Херш.

    Тайная миссия в Балтийском море начала готовиться «за недели» до начала СВО на Украине, приписанные к миссии американцы полагали, что целью было убедить российского лидера Владимира Путина «не вторгаться», указал Херш в статье на платформе Substack, передает РИА «Новости».

    После начала СВО американской команде в Норвегии поступил приказ «продолжить работу и найти способ довести ее до конца». Диверсию подготовили к концу мая 2022 года, но ее отложил без объяснения причин президент США Джозеф Байден, добавил Херш.

    Приказ Байдена об исполнении подрыва поступил в сентябре 2022 года, три из четырех веток трубопровода уничтожили после того, как бомбы активировались с помощью низкочастотного сонара.

    Время было выбрано не случайно, момент был «нацелен» на канцлера ФРГ Олафа Шольца, продолжил исследователь. В ЦРУ у некоторых сложилось впечатление, что Байден опасался возможности того, что «Шольц мог дать слабину» перед приближением зимы.

    До этого Херш заявлял, что Шольц был осведомлен о планах США по взрыву «Северных потоков».

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    22 декабря 2023, 13:15
    Песков дал характеристику статье WSJ о гибели Пригожина

    Песков: Статья Wall Street Journal о гибели Пригожина относится к жанру pulp fiction

    Песков дал характеристику статье WSJ о гибели Пригожина
    @ Лев Бородин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Материал издания Wall Street Journal о гибели бизнесмена Евгения Пригожина следует отнести к жанру pulp fiction («бульварного чтива»), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Wall Street Journal в последнее время любит заниматься pulp fiction, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что статью видели в Кремле, но не хотели бы комментировать ее, так как такие статьи вряд ли поддаются оценке.

    В своем материале WSJ выдвигает теорию о якобы возможной «причастности» секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к гибели Пригожина, передает «Интерфакс».

    Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что глава СК России Александр Бастрыкин доложил ему о ходе расследования крушения самолета Пригожина. По данным следствия, в телах погибших в авиакатастрофе найдены осколки гранат. При этом, по данным СКР, внешнего воздействия на самолет не было.

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    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

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    22 декабря 2023, 16:33
    Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали

    Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток

    Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участвовавший в вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» рэпер Николай Васильев (Vacio) арестован на 15 суток, сообщил Лефортовский суд Москвы.

    Васильев признан виновным по административной статье о мелком хулиганстве, ему назначено наказание в виде 15 суток ареста, сообщили в суде ТАСС.

    Также его признали в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, за это его приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей.

    На вечеринке музыкант нарушал общественный порядок, выражался нецензурно, а также публиковал в соцсетях посты с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

    Напомним, в ночь на четверг в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

    Сама телеведущая заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованной ей «голой» вечеринке, и отметила, что продолжит устраивать подобные мероприятия.

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    22 декабря 2023, 14:12
    Установлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире
    Установлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире
    @ t.me/opskuban

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускников военного авиационного училища в Армавире пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

    Арестованный ранее за совершение теракта уроженец Мелитополя, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников госорганов Украины, купил более 200 флаконов препарата «Кордиамин», 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками конька «Кочари» и торт, сообщили в прокуратуре Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского, передает ТАСС.

    По данным ведомства, мужчина при помощи шприца ввел препарат в продукты и 20 октября отправил их с курьером в ресторан «Царская охота», чтобы отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков.

    В октябре 77 выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. СК возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя, подозреваемого в попытке отравить летчиков.

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    22 декабря 2023, 17:28
    Киргизия сменила государственный флаг

    Президент Киргизии Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны

    Киргизия сменила государственный флаг
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны – теперь лучи, отходящие от круга в центре флага, будут не волнистыми, а прямыми.

    «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон… который был принят Жогорку Кенешем (парламентом) 20 декабря 2023 года», – приводит РИА Новости заявление представителя пресс-службы президента.

    Отмечается, что речь идет об изменениях в закон «О государственных символах Кыргызской Республики». Волнообразные лучи, которые расположены на флаге вокруг центрального круга, символизирующего тундука – навершие юрты, – станут прямыми. По мнению инициаторов изменений, прямые лучи больше похожи на солнечные.

    При этом многие пользователи соцсетей выступили категорически против изменения государственного символа.

    Ранее сообщалось, что парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага.

    Коментарии (24)
    22 декабря 2023, 15:41
    В США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена

    Белый дом: Указ Байдена затронет российскую продукцию, которая подверглась обработке за пределами РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Указ президента США Джо Байдена, который он подпишет в пятницу, коснется российской продукции, подвергшейся тем или иным изменениям за рубежом, это касается, в том числе, алмазов, сообщила представитель администрации США высокого ранга.

    В соответствии с документом, соответствующие ведомства смогут принимать меры, необходимые для введения запретов на продукцию, которая была произведена в России, но была в значительной степени подвергнута изменениям за ее пределами, передает ТАСС.

    Она уточнила, что Евросоюз также намерен ввести ограничения против российских алмазов.

    Кроме того, указ Байдена будет предусматривать возможность введения санкций против финансовых институтов, которые, по мнению американской стороны, осуществляют транзакции в интересах ОПК России.

    Ранее сообщалось, что конгресс попросил помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от потолка цен на российскую и ужесточить санкции против энергетического сектора РФ.

    Коментарии (17)
    22 декабря 2023, 08:58
    В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов.

    Ранее The New York Times, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками о конфискации активов российского Центробанка на сумму более 300 млрд долларов, для передачи Украине в качестве военной помощи.

    По словам Шеремета, воровство в особо крупных размерах российской госсобственности заставляет общество идти на зеркальные меры. Депутат добавил, что чужого России не надо, но ей просто не оставляют выбора. Он предложил в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США, передает РИА «Новости».

    Также Шеремет предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

    Коментарии (27)
    22 декабря 2023, 09:21
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе

    Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе

    Tекст: Александра Юдина

    Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из них находятся в Донбассе, заявил изданию Tagesschau депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

    По его словам, Европа планирует завершить энергетический переход, однако ей нужны собственные литиевые месторождения, которые располагаются в Донецко-Луганской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Epoch Times.

    Кроме того, Кизеветтер добавил, что полный контроль России над территорией Донбасса мог поставить Германию в зависимость, когда дело дошло бы до создания электродвигателей для энергетического перехода.

    Так, он подчеркнул, что вероятная «компромиссная линия будет означать отказ от этого региона».

    «Это было бы победой российского лидера Владимира Путина», – приводятся в материале слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа обречена на возврат к российскому газу.

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    22 декабря 2023, 15:14
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет российской БМ-21 «Град» уничтожил украинских десантников, пытавшихся форсировать Днепр в Херсонской области, на одном из выпущенных по ним снарядов бойцы написали «За Рудакова» в память о погибшем в Марьинке солдате, передает источник с места событий.

    Как сказал РИА «Новости» командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет.

    Расчет «Града» получил от разведки целеуказания по переправлявшимся с правого берега Днепра украинским лодкам и, выдвинувших на огневую позицию, уничтожил их. «Нугуш» добавил, что цели были поражены.

    Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2023, 15:27
    Минобороны не разрешило открыть аэропорт Краснодара

    «Известия»: Минобороны не разрешило открыть аэропорт Краснодара

    Минобороны не разрешило открыть аэропорт Краснодара
    @ Роман Соколов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России отказалось снимать ограничение на полеты гражданских самолетов в аэропорт Краснодара, пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиавластях и силовых структурах.

    «Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта», – сообщил один из собеседников «Известий».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что аэропорт в Краснодаре может открыться, но необходимо соблюсти все меры безопасности пассажиров.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2023, 12:07
    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва способна продолжать вести спецоперацию на Украине еще длительное время, а западные страны и Украина явно переоценили собственные силы, заявил газете Politico глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

    По его словам, у России есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, однако среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

    Коментарии (25)
    22 декабря 2023, 05:06
    Экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

    Минобороны: Экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе войск Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве добавили, что удар был нанесен фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации ежедневно выполняют задачи по уничтожению живой силы и военных объектов противника.

    Ранее российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2023, 13:53
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.

    По его словам, необходимо признать, что у Украины недостаточно сил, чтобы развернуть ситуацию в военном плане. Украина не способна на контрнаступление, добавил он, передает РИА «Новости».

    «Она (Украина) не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», – подчеркнул Фицо.

    Кроме того, словацкий премьер заявил, что не верит в разрешение ситуации на Украине военным путем.

    Однако он считает, что на рубеже 2023 и 2024 годов «условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия».

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

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