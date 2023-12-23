США приняли оборонный бюджет на 886 млрд долларов

На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.