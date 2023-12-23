Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
США приняли оборонный бюджет на 886 млрд долларов
Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год в размере 886 млрд долларов
Глава американского государства Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 финансовый год в размере 886,3 млрд долларов.
Документ предусматривает помощь Киеву на 800 млн долларов, передает ТАСС.
Большую часть расходов на Украину администрация Байдена просит отдельным документом, который вызвал споры в Конгрессе, передает РИА «Новости».
Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, еще в середине декабря заявила о намерении уйти на рождественские каникулы без одобрения помощи Украине на 61 млрд долларов. Сенат США собирался отложить каникулы и продолжить работу над дополнительными ассигнованиями, но в результате также объявил, что одобрить помощь Украине до конца 2023 года не удастся.