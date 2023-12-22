Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.19 комментариев
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Богомаз заявил об уничтоженном дроне в Брянской области
В Брянской области отражена атака беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Александр Богомаз в пятницу вечером.
Средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон над Карачевским районом, указал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные и экстренные службы, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
В четверг расчеты ПВО сбили украинский дрон над Суражским районом Брянской области.