Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
США пригрозили отключать нарушающие санкции против РФ банки от своей финансовой системы
Американские власти пригрозили банкам по всему миру отключением от финансовой системы США в случае несоблюдения антироссийских санкций, пишут Bloomberg и Financial Times.
По данным изданий, президент США Джо Байден издаст указ, позволяющий вносить в черный список иностранные финансовые институты за поддержку российского военно-промышленного комплекса, передает «Фонтанка».
Документ запретит проводить финансовые операции по полупроводникам, станкам, химическим прекурсорам и оптическим системам.
Ранее в Евросоюзе предложили ввести тюремное заключение на пять лет за торговлю и оказание услуг в обход санкций против России.