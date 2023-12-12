  • Новость часаВопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
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    Граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    15 комментариев
    12 декабря 2023, 19:07

    В ЕС хотят сажать в тюрьму за обход санкций против России

    В ЕС хотят ввести тюремное заключение на пять лет за торговлю и оказание услуг в обход санкций против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз в рамках директивы о криминализации обхода санкций, введенных против России, намерен назначать уголовное наказание до пяти лет лишения свободы тем, кто торгует с Россией санкционными товарами, оказывает запрещенные услуги или помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка, говорится в заявлении Совета ЕС.

    «Новая директива обязывает страны ЕС определить ряд действий как уголовные преступления», – приводит ТАСС выдержку из дbрективы. В частности, преступлением могут признать оказание помощи лицам, входящим в санкционный список, нарушить запрет на поездки в Евросоюз.

    Также уголовному преследованию могут подвергнуть за торговлю санкционными товарами и осуществление запрещенных санкциями транзакций, предоставление финансовых услуг и осуществление финансовой активности, которая запрещена или ограничена, а также укрывательство фактов о владении фондами или экономическими ресурсами физическими лицами, организациями или структурами, находящимися под санкциями ЕС.

    В директиве отмечается, что тюремное заключение должно быть введено за умышленное нарушение запретительных мер.

    Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны


    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

    Коментарии (19)
    12 декабря 2023, 17:31
    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

    Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря

    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

    Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

    Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

    Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.


    Коментарии (11)
    12 декабря 2023, 06:41
    Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судом из-за Украины

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь сообщил об угрозах ЕК в адрес установивших эмбарго на поставки украинского зерна стран

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за эмбарго на поставки украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

    Надь сказал, что власти Венгрии получили соответствующее письмо из Брюсселя. Он обвинил Еврокомиссию в том, что ЕК действует против интересов всех стран ЕС, так как эмбарго способствует защите всего европейского рынка, передает ТАСС.

    В сентябре Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого ряд стран ЕС решили в одностороннем порядке продлить запрет на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (4)
    12 декабря 2023, 02:36
    Австрия выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС

    Австрия не поддержала пересмотр бюджета ЕС и выступила против начала переговоров о членстве Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что в нынешних условиях Австрия не станет поддерживать предложение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

    Выступая перед парламентским комитетом по делам Евросоюза, Нехаммер, как сообщается в протоколе парламентской сессии, заявил, что Вена «не согласится на переговоры о вступлении с Украиной». Он заявил, что не следует допускать «фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной». Нехаммер считает, что Украине и Молдавии нужно предложить «перспективу вступления в знак солидарности», но без «ускоренной процедуры», передает ТАСС.

    Также Нехаммер «критически отозвался о бюджетном плане ЕС на 2021–2027 годы, для которого было предложено увеличение в размере 67 млрд евро» (в проект бюджета входит программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии Украине объемом до 50 млрд евро). Нехаммер считает, что «это все еще слишком много для Австрии и других стран-доноров».

    Также он подчеркнул, что Австрия, «как и другие малые и средние страны ЕС», однозначно поддерживает «сохранение принципа единогласия по важным вопросам».

    Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. Власти Словакии также выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Коментарии (3)
    12 декабря 2023, 16:59
    Мизулина рассказала о будущем YouТube в России

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала разрабатываемые в России аналоги YouТube

    Мизулина рассказала о будущем YouТube в России
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ограничений на работу видеохостинга YouТube в России не ожидается, поскольку российских аналогов ему пока нет, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    «Эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет... и в ближайшее время их не появится. И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода», – сказала Мизулина, отвечая на вопрос студентов в Нижнем Новгороде о возможности введения ограничений на использование YouТube, передает ТАСС

    Она добавила, что очень рассчитывает на то, что VKplay (ВК видео) станет «достойным российским аналогом» YouTube, однако ему нужно «еще усовершенствоваться и усовершенствоваться».

    При этом Мизулина назвала «жесткой манипуляцией со стороны YouTube», когда сервис предлагает в рекомендациях «видео с территории Украины, рассказывающей плохое о нашей стране».

    Ранее сообщалось, что мировой судья в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами о специальной военной операции (СВО).



    Коментарии (5)
    11 декабря 2023, 19:38
    Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах Путина в вопросах безопасности страны

    Политолог Борис Межуев: Развитие северного флота положительно влияет на безопасность страны и возможности экономики

    Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах Путина в вопросах безопасности страны
    @ Кирилл Иодас/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атомный подводный флот служит надежной защитой России от угроз, исходящих со стороны НАТО, а развитие судостроения и флота стало принципиальным делом для руководства страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».

    «Атомный подводный флот – это не просто часть ВМФ России, но и важный элемент системы безопасности страны, который оберегает нашу Родину от многих опасностей. Ценность данных средств существенно повышается в условиях международной нестабильности. К сожалению, действия НАТО становятся все более вызывающими», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Особую значимость для нас всегда представлял Арктический регион. После начала СВО к НАТО присоединилась Финляндия, что существенно обострило ситуацию в этом критически важном районе. России приходится отвечать на непрерывный рост напряженности», – отмечает он.

    «В связи с этим особенно приятно видеть то, что наше руководство не забывает про развитие флота. Не стоит относиться к этому вопросу однобоко. Помимо военной сферы, данная деятельность также способна благотворно повлиять и на торговлю. Вернемся к Арктике – ледники постепенно тают, что делает «Северный морской путь» перспективной экономической артерией в будущем», – подчеркивает эксперт.

    «Однако для максимальной реализации этого проекта нам необходимо работать и над производством кораблей надводного флота. В частности, речь идет об атомных ледоколах – сложнейших по своему устройству судов, существование которых наглядно показывает степень развитости промышленности в государстве», – уточняет собеседник.

    «Поддержка данной отрасли стала принципиальным делом для нашего руководства. Видно, что Владимир Путин полностью осознает важность этой сферы. Напомню, с визита в Северодвинск фактически началась его предвыборная кампания, что говорит о реальных приоритетах главы нашего государства крайне красноречиво», – резюмирует Межуев.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Прошедшее мероприятие ознаменовало факт вхождения двух судов в состав ВМФ России. Событие прошло в Архангельской области, городе Северодвинске. «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М». Заложена 27 июля 2014 года. «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Инициатива присвоения такого названия принадлежала президенту.

    Это первая региональная поездка главы государства после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года. «Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана», – отметил Путин в ходе церемонии.

    Он также подчеркнул, что «грозные» ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» уже в ближайшее время заступят на боевое дежурство. Оба судна будут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охраняя «дальневосточные рубежи Отечества». Путин также рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками. «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – заявил он. – «Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск».

    После церемонии глава государства также посетил фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Данное судно оснащено гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Президента сопровождал главком ВМФ Николай Евменов.


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    11 декабря 2023, 19:36
    МВД выступило против ответственности за превышение средней скорости

    МВД выступило против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости

    Tекст: Денис Тельманов

    МВД выступает против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

    «МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», – приводит ТАСС заявление Волк.

    Агентство отмечает, что практика фиксации превышения средней скорости движения автомобиля с помощью двух камер существует в России с 2013 года и заключается в фиксации времени проезда машины сначала в поле зрения одной камеры дорожного наблюдения, а затем – второй, на основании чего рассчитывается средняя скорость автомобиля.

    Ранее сообщалось, что Минтранс готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. 

    Документ уже поддержало Минэкономики в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия. Следующим этапом должны стать изменения в КоАП, где закрепят ответственность за превышение средней скорости.



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    11 декабря 2023, 20:04
    ЦБ: Инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам

    Центробанк разрешил российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за деньги на счетах типа «C», сообщается на сайте регулятора.

    Счет типа «С» предназначен для исполнения резидентами России обязательств по сделкам или операциям в соответствии с указом президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

    «Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов», – приводит ТАСС сообщение Центробанка.

    Отмечается, что продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии, а торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян.

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    11 декабря 2023, 21:16
    Сийярто: Решение о переговорах с Украиной о вступлении в ЕС не подготовлено
    Сийярто: Решение о переговорах с Украиной о вступлении в ЕС не подготовлено
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

    Сийярто отметил, что это была их первая встреча с февраля прошлого года, то есть с тех пор, как Россия начала на Украине спецоперацию, передает ТАСС.

    Как указал глава МИД Венгрии, на встрече они обсуждали евроинтеграционные амбиции Украины. Он отметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.

    Он написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), что предложение о решении не подготовлено, Еврокомиссия практически не имеет представления о влиянии членства Украины в ЕС на все сообщество.

    «Достаточно задуматься о том, какие неуправляемые проблемы вызвало предыдущее решение Еврокомиссии о транзите зерна или отмене обязательного лицензирования украинских грузовиков», – отметил венгерский глава МИД. По его словам, Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении взаимовыгодным образом.

    В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать», если это потребуется для выполнения выдвинутых ЕС условий вступления Украины в Евросоюз. Ранее власти Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку считают, что Украина к ним не готова и должна пройти «очень длинный путь».

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    12 декабря 2023, 11:43
    На Украине заявили, что без 50 млрд евро от ЕС страна окажется на грани выживания

    Вице-премьер Украины Стефанишина: Страна останется на грани выживания без 50 млрд евро от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина останется на грани выживания в случае, если Евросоюз не примет решение о выделении Киеву помощи в размере 50 млрд евро, в стране это станут рассматривать как провал всего ЕС, заявила Financial Times вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

    По ее словам, даже в случае, если не будет итогов по 50 млрд евро, может быть принято промежуточное решение, однако эта ситуация оставит Украину «на грани выживания с нулевой финансовой предсказуемостью на целый год», передает РИА «Новости».

    Также Стефанишина отметила, что в данный момент нет никаких заверений в том, что пакет помощи будет в той или иной форме предоставлен Киеву.

    По словам украинского чиновника, неспособность ЕС согласовать пакет помощи Украине, а также начать переговоры по членству в европейском блоке будут рассматриваться Киевом как «провал всего ЕС».

    Кроме того, Стефанишина подчеркнула, что во время беседы с Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств ЕС является одним из аспектов его позиции в отношении Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западная помощь Украине уходит в пропасть.

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    12 декабря 2023, 14:52
    Чибис поручил раздать детям брошенные на границе с Финляндией велосипеды

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил раздать детям велосипеды мигрантов, брошенные на границе с Финляндией

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько сотен велосипедов, брошенных мигрантами после закрытия пограничных переходов на российско-финской границе, будут розданы детям. Такое поручение сделал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    «Давайте отдадим их детям. Прошу считать это поручением», – приводит ТАСС слова губернатора в ответ на вопрос журналистов о судьбе брошенных велосипедов. 

    Отметим, что 21 ноября 2023 года на российско-финской границе из-за закрытия пункта пропуска «Салла» в Мурманской области скопилась очередь из около 300 человек, намеревавшихся просить в Финляндии убежища.

    Большинство из них приехали на КПП на велосипедах, в том числе на детских. 24 декабря около 200 иностранцев, не успевших перебраться в Финляндию, отправили на автобусах в Санкт-Петербург. Несколько десятков человек, которые находились на территории России нелегально, были депортированы по решению суда.

    Ранее сообщалось, что финские власти планируют открыть для пассажиров три самых больших пограничных пункта на границе с Россией в ночь с 13 на 14 декабря.

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    12 декабря 2023, 13:53
    ФСБ: Украина активизировала террористическую деятельность в России

    Директор ФСБ заявил о росте терактов в России из-за активации украинских спецслужб

    Число террористических преступлений в России выросло из-за активизации украинских спецслужб, курируемых разведками США и Британии, заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

    «Созданные на Украине центры информационно-психологических операций развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по «расшатыванию» ситуации в России, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков», – цитирует ТАСС Бортникова.

    Директор ФСБ отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы пресекали попытки украинских спецслужб формировать в России законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности, в частности, неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении «Колумбайн», которое признано в России террористическим и запрещено.

    По данным НАК, с начала 2023 года предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов, пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских.

    На общую сумму свыше 110 млн рублей заблокированы счета более 4 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований. В интернете удалено свыше 15,5 тыс. материалов террористического содержания.

    Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева.

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    12 декабря 2023, 14:59
    ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов

    Bloomberg: ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в более 16 млрд долларов за четыре года

    Tекст: Александра Юдина

    По оценке Еврокомиссии, налогооблагаемая прибыль от замороженных активов РФ составит более 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет, сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа ЕК.

    Так, согласно документу, план ЕК будет включать несколько стадий работы с замороженными активами, в частности, перевод чистых доходов, полученных от замороженных активов, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что после вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль от замороженных российских активов будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками.

    Агентство отмечает, что, по оценке ЕС, налогооблагаемые доходы могут достичь 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет.

    Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК направит предложения странам ЕС по налогообложению доходов от замороженных суверенных российских активов.

    До этого Еврокомиссия подтвердила, что 12 декабря представит проект налога на замороженные активы России.

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    12 декабря 2023, 18:52
    В Европе одобрили создание реестра иноагентов

    ЕК одобрила создание реестра иноагентов

    В Европе одобрили создание реестра иноагентов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейская комиссия (ЕК) утвердила проект директивы об иностранных агентах, обязывающий всех, кто представляет интересы стран, не входящих в ЕС, регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных платежей от иностранных государств.

    ЕК одобрила «Пакет защиты демократии» в преддверии выборов в Европарламенте в июне 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии.

    Документ обязывает структуры, представляющие интересы третьих стран, не входящих в ЕС, регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС. Страны Евросоюза получат указание создать соответствующие национальные реестры для этих целей.

    Для того, чтобы закон начал работать, пакет должны утвердить в Европарламенте и Совете ЕС.

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    12 декабря 2023, 19:05
    Эксперт: Россияне быстро привыкают к новшествам на выборах и активно их используют

    Политолог Федорова: Россия подходит абсолютно готовой к проведению президентских выборов 2024 года

    Эксперт: Россияне быстро привыкают к новшествам на выборах и активно их используют
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Избирательная система России отличается способностью успешно адаптироваться к технологическим новшествам. Наши граждане быстро привыкают ко всем нововведениям. Электронное голосование, например, уже стало общепринятой нормой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова.

    «Российская избирательная система подходит к мартовской кампании в очень хорошей форме. Наше законодательство, которое регламентирует процедуру голосования, не содержит противоречий. Оно ясное, четкое и максимально понятное для всех участников этого сложного процесса. Высокой степенью готовности могут похвастаться и избирательные комиссии», – считает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Они из года в год демонстрируют умение эффективно работать и наглядно показывают высокий профессионализм кадров, занятых в обеспечении функционирования демократических процедур. При этом нельзя забывать и об особенностях современного выборного процесса. Он обладает тенденцией к быстрой трансформации, адаптации к новым технологическим условиям», – отмечает она.

    «Разумеется, сотрудникам избирательных комиссий тоже приходится приспосабливаться к тем или иным механизмам, которых еще несколько лет назад не существовало. Отмечу, что Россия в плане модернизации процедуры голосования показывает серьезные результаты», – указывает собеседница. По ее словам, речь идет о многодневном проведении выборов, о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), и о системе «Мобильный избиратель». «Наши граждане быстро привыкают к этим изменениям и активно их используют. Для них это становится нормой. Особенно приятно видеть, что работы по улучшению электорального процесса ведутся до сих пор», – подчеркивает эксперт.

    «На мой взгляд, Россия подходит абсолютно готовой к проведению президентских выборов. Думаю, что они пройдут по всем нормам, принятым в нашей стране, и никаких серьезных нарушений в ходе данной кампании выявлено не будет», – резюмирует Федорова.

    Ранее Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) оценила готовность России к президентским выборам. Об этом сообщается на официальном сайте НОМ. Как следует из опубликованного доклада, в стране соблюдены все условия для проведения голосования: подготовлена четкая законодательная база, действует масштабная система общественного контроля.

    «По состоянию на 12 декабря общественные штабы по наблюдению за выборами открыты и приступили к работе в 44 регионах страны. В системе общественного наблюдения сегодня задействовано более 850 экспертов во всех 89 субъектах России», – рассказала председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. По ее словам, уже в 33 регионах приступили к обучению общественных наблюдателей по обновленной программе ОП РФ и Ассоциации НОМ.

    Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Газета ВЗГЛЯД запустила спецпроект, где россияне рассказывают, почему они пойдут на выборы.

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