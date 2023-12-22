В Грузии пообещали вступить в ЕС раньше Украины и Молдавии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия заслуживала статус кандидата и начала переговоров уже в прошлом году.

Он рассказал, в Тбилиси успешно получили статус кандидата в ЕС, и пообещал, что с Грузией откроют переговоры о вступлении. Также выразил уверенность в том, что Грузия вступит в Евросоюз раньше Украины и Молдавии.

Он напомнил, что Тбилиси опередил Киев и Кишинев по вопросам соглашений с ЕС об ассоциации и свободной торговле, а также о либерализации визового режима, хотя во всех случаях процессы переговоров с Грузией начинались позже.

Ранее противники вступления Грузии в Евросоюз в знак протеста массово сожгли флаги объединения, выкладывая новости об этом в социальные сети.