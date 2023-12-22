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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    27 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 15:14

    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова

    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет российской БМ-21 «Град» уничтожил украинских десантников, пытавшихся форсировать Днепр в Херсонской области, на одном из выпущенных по ним снарядов бойцы написали «За Рудакова» в память о погибшем в Марьинке солдате, передает источник с места событий.

    Как сказал РИА «Новости» командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет.

    Расчет «Града» получил от разведки целеуказания по переправлявшимся с правого берега Днепра украинским лодкам и, выдвинувших на огневую позицию, уничтожил их. «Нугуш» добавил, что цели были поражены.

    Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего.

    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    22 декабря 2023, 05:06
    Экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

    Минобороны: Экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе войск Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве добавили, что удар был нанесен фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации ежедневно выполняют задачи по уничтожению живой силы и военных объектов противника.

    Ранее российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении.

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    22 декабря 2023, 06:39
    Посол России оценил планы Британии отправить корабли в Черное море

    Посол Келин: Лондон не сможет направить корабли в Черное море на помощь Украине из-за Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания не сможет создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море и отправить туда корабли из-за позиции Турции, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    Келин обратил внимание на то, что даже если Лондон захотел бы направить корабли в Черное море, они не смогли бы пройти туда из-за Конвенции Монтре. По его словам, два года два минных тральщика под украинскими флагами не могут пройти в Черное море, потому что Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании положений документа, регулирующих ситуацию в черноморских проливах, передает ТАСС.

    Дипломат напомнил, что Лондон постоянно пытается возглавить какие-то инициативы по сбору вооружений. Так, ни танковая, ни самолетная коалиция не принесли никаких результатов. Келин заявил, что Лондон послал Киеву несколько танков Challenger 2 и призывал другие страны это сделать. В результате один Challenger 2 сразу подбили, а остальные танки исчезли.

    Посол уверен, что британское руководство продолжает не замечать реальности происходящего на Украине, не признает, что инициатива на поле боя полностью перешла к российским войскам. Келин считает, что британцы будут «тащить» линию о помощи Украине «столько, сколько потребуется» до самых ожидающихся в следующем году выборов, пытаются делать хорошую мину при плохой игре и будут продолжать так делать.

    Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил конфликт на Украине с «постановкой, которая имеет несколько актов», и пообещал «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», призвав Запад быть «непоколебимым в своей поддержке Киеву».

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    22 декабря 2023, 12:07
    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва способна продолжать вести спецоперацию на Украине еще длительное время, а западные страны и Украина явно переоценили собственные силы, заявил газете Politico глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

    По его словам, у России есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, однако среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

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    22 декабря 2023, 01:50
    В Киеве сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Очевидцы сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный взрыв раздался в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, еще несколько зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах, сообщили очевидцы.

    Со стороны аэропорта Жуляны в Киеве очевидцы наблюдают зарево после сильного взрыва. Кроме того, сообщается, что взрывы слышны в Соломенском и Голосеевском районах, передает ТАСС.

    Также по данным украинских СМИ взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, и в Хмельницкой области.

    Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве.

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    22 декабря 2023, 07:15
    «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший офицер батареи с позывным «Кама» рассказал, что основные цели – это пункты временной дислокации, «Ураганы» поражали БМП, танки, польские самоходки Krab, американские М777, передает РИА «Новости».

    В Минобороны сообщили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

    Ранее экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

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    22 декабря 2023, 13:03
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть, заявил немецкому агентству DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, ситуация на поле боя «действительно сложная» – линия фронта в течение последних недель не сильно изменилась, у российских военных было время закрепиться, передает ТАСС.

    Столтенберг добавил, что ВС России укрепили рубежи обороны, возведя огромные минные поля, окопы и препятствия для танков.

    Генсек НАТО признал, что российские линии обороны сложно преодолеть, в том числе из-за отсутствия военно-воздушных сил.

    Ранее в Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.

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    21 декабря 2023, 22:47
    ПВО отразила атаку ВСУ над Бердянском

    Рогов: ПВО уничтожила две цели над Бердянском

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО отразила атаку украинских войск в районе города Бердянск в Запорожской области, уничтожено две цели, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией».

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что над Бердянским районом успешно отработали российские системы ПВО, две цели уничтожены на подлете в районе села Осипенко.

    Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ракеты над Азовским морем.

    Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ПВО сбили над Азовским морем ракету ATACMS, которая была запущена ВСУ в сторону Крымского моста.

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    22 декабря 2023, 00:27
    ПВО сбила второй украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО сбили еще один беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в Министерстве обороны России.

    Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен 21 декабря около 23:30 мск над территорией Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

    Кроме того, ПВО сбили два дрона при подлете к Бердянску в Запорожской области, третий упал в частном секторе и взорвался.

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    21 декабря 2023, 22:26
    США начали переговоры об использовании российских активов для Украины

    NYT: США начали переговоры об использовании российских активов для военной помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины, сообщили источники The New York Times.

    Издание пишет, что Белый дом «тихо сигнализирует» о своей поддержке использования замороженных российских средств. Речь идет о 300 млрд долларов, при этом США оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию представить стратегию к 24 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на NYT.

    При этом Германия, Италия и Франция опасаются передавать российские активы, в то время как в США находится лишь небольшая  их доля.

    Как пишет издание, ЕС предлагает задействовать другой план, предполагающий изъятие прибыли, которую извлекает Euroclear от хранения российских активов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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    22 декабря 2023, 02:40
    Леонида Гозмана обвинили в создании фейков о ВС России

    Политик Леонид Гозман стал фигурантом уголовного дела по статье об искажении информации о ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи возбудили уголовное дело по статье о фейках против ВС России в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (включен в список СМИ-иноагентов в России), сообщили в правоохранительных органах.

    Против Гозмана возбуждено уголовное дело за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российской армии. Он разместил в в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской) искаженных утверждений о руководстве РФ и спецоперации, передает ТАСС.

    Гозману грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. В правоохранительных органах уточнили, что опубликованные политиком материалы прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование.

    30 августа Тверской суд Москвы арестовал политика на 15 суток за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Минюст России в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.

    В сентябре после отбытия очередного ареста Гозман уехал в Израиль.

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    22 декабря 2023, 05:40
    Российские десантники начали применять дроны для доставки боеприпасов на передовую

    Минобороны: ВС России используют дроны для доставки провизии и снарядов на позиции

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие под Артемовском начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки снарядов и провизии на позиции в первой линии обороны, сообщили в Министерстве обороны России.

    Подразделения беспилотной авиации участвуют в уничтожении техники и живой силы украинских отрядов, а также применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, передает ТАСС.

    Беспилотники используются в логистических целях только в случае крайней опасности для транспортных средств. За сутки один расчет квадрокоптера выполняет несколько десятков вылетов и доставляет продукты и боеприпасы российским солдатам.

    Ранее ВСУ потеряли две БМП и 30 военных при попытке атаки под Артемовском.

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    22 декабря 2023, 01:01
    В Киеве произошли взрывы

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве раздались взрывы, объявлена воздушная тревога, передает украинское агентство УНИАН.

    Агентство сообщает, что в Киеве слышны звуки взрывов, подробности не приводятся, передает РИА «Новости».

    Между тем, воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях центральной и южной Украины: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской.

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    21 декабря 2023, 23:05
    Белый дом спросили о возможности использования российских активов для Украины

    Кирби: Говорить о возможности использования замороженных активов России для Украины рано

    Tекст: Вера Басилая

    США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов России для помощи Украине, но обсуждают с партнерами возможную роль Москвы в вопросе ее восстановления, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби не стал комментировать данные газеты The New York Times о начале переговоров администрации Байдена с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, обсуждение с партнерами шло о том, какую роль может сыграть Москва по окончании конфликта в вопросе реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.

    Ранее источники The New York Times сообщили, что администрация Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

    Глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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    21 декабря 2023, 19:52
    Замглавы Минобороны: Европейский континент стал ареной противостояния западных стран с РФ

    Замглавы Минобороны Герасимов заявил, что Европа стала ареной противостояния коллективного Запада с России

    Замглавы Минобороны: Европейский континент стал ареной противостояния западных стран с РФ
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Sven Simon/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в НАТО, а также наращивание военного присутствие альянса в Заполярье и других регионах оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе, сообщил начальник Генерального штаба ВС России и первый замглавы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов.

    По его словам, европейский континент стал ареной противостояния западных стран с Россией в политической и экономической сферах, передает ТАСС.

    Также Герасимов отметил, что Соединенные Штаты системно разрушают нормы международного права, тем самым подрывая роль Организации Объединенных Наций как гармонизирующего межгосударственные отношения ключевого института.

    Кроме того, генерал добавил, что военно-политическая обстановка в мире в данный момент претерпевает масштабные изменения, формируется многополярный мир, а гегемония США и их союзников уходит в прошлое.

    «Вашингтон любой ценой стремится сохранить западноцентричную структуру построения миропорядка, обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам, подавляя их законные интересы в сфере безопасности», – отметил Герасимов.

    Замглавы ведомства также подчеркнул, что действия США разрушили все соглашения, которые составляли основу системы контроля вооружений.

    В заключение он указал на то, что российская сторона при этом сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов, а также поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.

    Ранее Герасимов заявлял, что кризис на Украине стал следствием гибридной прокси-войны США против России.

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