В Марьинке найдено посмертное послание погибшего российского солдата

При зачистке Марьинки обнаружено посмертное послание погибшего российского солдата

Tекст: Вера Басилая

Сообщение на стене в Марьинке написал Романом Рудаковым из Батайска. «Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», – цитирует послание бойца RT.

Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду, и оборонялись до последнего патрона.

Отмечается, что кирпич с посланием был вынут из стены. Командир полка приказал изготовить памятный знак, который будет хранится в штабе рядом со знаменем части.



Ранее 1 декабря военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой.