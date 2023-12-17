Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
В Марьинке найдено посмертное послание погибшего российского солдата
При зачистке Марьинки обнаружено посмертное послание погибшего российского солдата
Российскими военными в городе Марьинка в ДНР найдено послание российского солдата, погибшего при штурме населенного пункта, оно было оставлено на кирпиче в разрушенном доме.
Сообщение на стене в Марьинке написал Романом Рудаковым из Батайска. «Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», – цитирует послание бойца RT.
Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду, и оборонялись до последнего патрона.
Отмечается, что кирпич с посланием был вынут из стены. Командир полка приказал изготовить памятный знак, который будет хранится в штабе рядом со знаменем части.
Ранее 1 декабря военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой.