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Актера Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии
CNN: Бывшая помощница Вина Дизеля подала в суд на актера за сексуальное насилие
Бывшая помощница американского актера Вина Дизеля Аста Джонасссон обвинила звезду фильмов «Форсаж» и «Риддик» в насильственных действиях сексуального характера, создании враждебной среды и незаконном увольнении, сообщил телеканал CNN.
Гражданский иск, поданный в четверг в Верховный суд штата Калифорния, связан с предполагаемым инцидентом 2010 года. В жалобе говорится, что Дизель приставал к Джонассон в гостиничном номере, и игнорировал ее несогласие, передает РИА «Новости».
Джонассон подала в суд не только на Дизеля, но и на его компанию One Race Productions и его сестру за сексуальные домогательства. Она обвинила звезду в создании враждебной рабочей среды, незаконном увольнении.
По словам бывшей помощницы Дизеля, сестра актера позвонила ей через несколько часов после якобы приставания и уволила ее из компании. Женщина требует оштрафовать Дизеля на 10 тыс. долларов за каждое нарушение, и присудить другие штрафы, размер которых не уточняется.
Дизель снялся более чем в 60 фильмах, но более всего известен по франшизе «Форсаж», а также фильмам «Спасти рядового Райана», «Хроники Риддика».
Ранее журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, которое якобы произошло в 1995 году,