Детский омбудсмен вручила награды юным героям ДНР

Мария Львова-Белова: Дети-герои ДНР – пример для подрастающего поколения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении на официальном сайте омбудсмена, в Харцызске Львова-Белова приняла участие в торжественном чествовании детей-героев ДНР, которое прошло под патронатом Совета Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Глава ДНР Денис Пушилин и детский омбудсмен отметили государственными наградами и благодарственными письмами 15 человек, которые в детском возрасте проявили отвагу и мужество, например, закрыли собой от снарядов родственников или доставляют гуманитарную помощь бойцам в зоны военных действий.

17-летний Даниил Альяных из Донецка был награжден посмертно. В ноябре этого года юноша помогал разбирать завалы обрушившегося в результате обстрела украинских боевиков здания. Во время повторного обстрела ВСУ Даниил успел закрыть собой знакомую, приняв на себя основной удар. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медаль «За храбрость» IV степени была вручена его родителям.

«Трудно сдерживать слезы, когда видишь родителей, которые отдали самое дорогое, что у них есть. Когда ты видишь молодых ребят, которые несмотря на свой юный возраст не боятся, не боятся не только за свою жизнь, но и готовы помогать и поддерживать тех, кому сложнее. Вы – соль земли русской. И сегодняшнее мероприятие – это даже скорее не для вас, это для других людей, которым вы будете служить примером. Потому что то, что сделали вы, во многом, уверена, определит стратегию поведения для нашего подрастающего поколения», – сказала на Львова-Белова.

Уполномоченный поблагодарила родителей награжденных. «Как мама, знаю, что самое дорогое, что может быть, – это когда твой ребенок неравнодушный, когда он переживает за других, когда он включается в помощь другим людям», – добавила она.

Кроме того, детский омбудсмен посетила Харцызский детский социальный центр, где в настоящее время живут 24 ребенка, большинство из них имеют родителей. В рамках стратегической программы «Страна для детей» она передала учреждению два сертификата: один – на санаторное лечение в 2024 году, второй – номиналом 250 тыс. рублей – на нужды центра. Детский омбудсмен обсудила с руководством приюта, как помочь родителям в ближайшее время забрать детей из учреждения. Например, в нескольких случаях необходимо решить жилищные и бытовые проблемы семей.

Ранее в Пензенской области уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова официально открыла первый в стране кластер по развитию и социализации молодых людей с инвалидностью арт-поместья «Новые берега».