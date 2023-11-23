Львова-Белова открыла арт-поместье для молодых людей с инвалидностью

«Когда мы только начинали, в нас не верили, говорили, что этот амбициозный замысел невозможен. Благодаря губернатору Пензенской области, команде правительства региона, Фонду президентских грантов, администрации президента, Пензенской епархии Русской Православной церкви и неравнодушным людям все это стало реальностью. Нас часто спрашивают, где здесь заборы, а заборы – только в голове. Мы специально не отгораживаемся от мира, наоборот – становимся местом «где все свои», – приводятся слова Львовой-Беловой на сайте омбудсмена.

Детский омбудсмен предложила организовать на базе «Новых берегов» стажировки для специалистов, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также инклюзивные смены для детей, в том числе из новых регионов страны, с вовлечением в процесс арт-поместья.

«Новые берега» – долгосрочный проект, который призван стать федеральной площадкой по развитию современных инклюзивных практик и технологий, центром неформального образования, общения и обмена опытом специалистов сопутствующих профессий. Его строительство началось в декабре 2018 года. Проект представляет собой инклюзивную резиденцию площадью 7,6 тыс. кв. м., в инфраструктуре которой учтены требования для проживания людей с инвалидностью.

На данный момент построены шесть многоквартирных домов, в которых проживают 50 резидентов из 18 регионов. Это молодые люди, в том числе, супружеские пары с инвалидностью, выпускники детских домов и интернатов для детей с физическими или ментальными особенностями, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. В ноябре 2023 года в «Новых берегах» поселились пять молодых людей с инвалидностью из Донецкой народной республики, еще четверо приехали в «Дом на Березовском» из Херсонской области.

«Тема создания инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями по здоровью была все время какая-то печальная. Наша страна все время делает большие шаги вперед в этом направлении, и за небольшое количество времени сформировались прорывные направления, например, паралимпийский спорт. Создание таких центров, в которых люди с ограничениями могут реализовывать свои творческие проекты – идея, которая не витала в воздухе, никто с такими предложениями не выходил, таких технологий не создавал. То, что здесь удалось реализовать здесь заслуга команды, Марии Алексеевны. Это особенная категория граждан, их невозможно обмануть. Здесь у всех горят глаза, потому что все хотят воплощать свои проекты», – отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что 30 ноября на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проект «Новые берега» будет представлен как значимая и прорывная технология региона. «Это очень важно, ведь проект позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья вести нормальную полноценную жизнь в обществе», – сказал глава региона.