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Китайский аналог «Бурана» уличили в передаче сигналов над США
Запущенный на прошлой неделе китайский космоплан передал над США неизвестные сигналы
Китайский аналог советского «Бурана», выведенный на орбиту на прошлой неделе, усиливает передаваемые на Землю сигналы при пролете над западным побережьем США, обнаружил канадский исследователь Скотт Тилли, который смог зафиксировать исходящие от космоплана сигналы на частоте 2280 МГц.
«Это может свидетельствовать о наличии на западном побережье Северной Америки или на корабле у побережья подпольной наземной станции», – предположил исследователь, передает ТАСС.
Тилли добавил, что после запуска космоплана на орбите появилось шесть новых объектов, среди которых еще два, которые передают схожие с аппаратом радиосигналы.
Китайский космоплан стартовал с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в прошлый четверг при помощи ракеты-носителя CZ-2F («Чанчжэн-2-эф»).
Агентство Синьхуа назвало челнок «экспериментальным возвращаемым воздушно-космическим летательным аппаратом» и сообщило, что он был запущен «для испытания технологий многоразового запуска и научных экспериментов в целях мирного использования космоса». При этом Китай до сих пор ни разу не публиковал официальные изображения аппарата.
ТАСС напоминает, что нынешний полет китайского космоплана уже третий, первый состоялся 4 сентября 2020 года и длился сутки. Второй запуск произошел 4 августа 2022 года, аппарат находился на орбите до 8 мая 2023 года. Во время каждого полета челнок выпускал на орбиту неизвестные объекты.
Ранее сообщалось, что советский «Буран» помог китайцам взять новую космическую высоту.