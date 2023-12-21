Китайский аналог «Бурана» уличили в передаче сигналов над США

Запущенный на прошлой неделе китайский космоплан передал над США неизвестные сигналы

Tекст: Денис Тельманов

«Это может свидетельствовать о наличии на западном побережье Северной Америки или на корабле у побережья подпольной наземной станции», – предположил исследователь, передает ТАСС.

Тилли добавил, что после запуска космоплана на орбите появилось шесть новых объектов, среди которых еще два, которые передают схожие с аппаратом радиосигналы.

Китайский космоплан стартовал с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в прошлый четверг при помощи ракеты-носителя CZ-2F («Чанчжэн-2-эф»).

Агентство Синьхуа назвало челнок «экспериментальным возвращаемым воздушно-космическим летательным аппаратом» и сообщило, что он был запущен «для испытания технологий многоразового запуска и научных экспериментов в целях мирного использования космоса». При этом Китай до сих пор ни разу не публиковал официальные изображения аппарата.

ТАСС напоминает, что нынешний полет китайского космоплана уже третий, первый состоялся 4 сентября 2020 года и длился сутки. Второй запуск произошел 4 августа 2022 года, аппарат находился на орбите до 8 мая 2023 года. Во время каждого полета челнок выпускал на орбиту неизвестные объекты.

Ранее сообщалось, что советский «Буран» помог китайцам взять новую космическую высоту.