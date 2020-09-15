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15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 19:40  |  vz.ru
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

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Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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    Советский «Буран» помог китайцам взять новую космическую высоту

    О новом китайском аппарате твердо известно только одно - на орбиту его доставила ракета «Чанчжен»    15 сентября 2020, 19:30
    Фото: Hu Zhe/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алексей Анпилогов

    Специалисты продолжают гадать о задачах и возможностях нового китайского космического аппарата, на днях закончившего выполнять секретную миссию на орбите. Внешне он напоминает уменьшенную копию советского корабля «Буран», а также американский космический разведчик X-37B. Скорее всего, Китай вышел на принципиально новую ступень в освоении космоса, опередив даже Россию.

    Запуск секретного китайского многоразового космического корабля стал неожиданной новостью. Хотя о существовании собственной программы многоразовых космических кораблей Пекин заявил еще три года назад, тогда же сообщив, что первый старт многоразового аппарата должен будет состояться в 2020 году. Сказали, сделали и запустили. 

    Официальная информация о деталях миссии космического челнока подается КНР дозировано: как сообщило китайское информационное агентство «Синьхуа», этот запуск является «технологическим прорывом, который позволит удешевить полеты в космос». Однако до сих пор китайские СМИ не только не опубликовали ни одной фотографии или видео запуска или посадки космического аппарата, но даже не сообщили никаких существенных подробностей об использованных технологиях.

    Судить о конструкции этой многоразовой системы и ее особенностях приходится только по ряду косвенных признаков и доступных деталей. Но и этого вполне хватает, чтобы представить себе общий облик «китайского шаттла» - и он подозрительно напоминает и американский X-37B, и советский «Буран».

    «Великий поход» не вынесет двоих!

    Что известно точно о запуске таинственного космического аппарата – это то, что на орбиту его вывела ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань. «Чанчжен» (в переводе «Великий поход») – это общее, «зонтичное» название китайских ракет-носителей, в котором есть ракеты, которые могут выводить на орбиту полезную нагрузку от 700 кг («Чанчжэн-11») до 25 тонн («Чанчжэн-5»). По своей грузоподъемности «Чанчжэн-2F» является аналогом российского «Союза», хотя построен по несколько иной схеме.

    За счет другой компоновки и использования высококипящего топлива, «Чанчжэн-2F» имеет немного большую грузоподъемность: 8,4 тонны на низкой околоземной орбите против 7,1 тонны у российского «Союза». В прошлом «Чанчжэн-2F» решал для Пекина задачи, схожие с предназначением российского «Союза». Он служил для запусков на орбиту китайских пилотируемых кораблей серии «Шеньчжоу», также являвшихся несколько переработанными «клонами» российских одноразовых космических кораблей «Союз».

    Отсюда следует, что максимальная масса космического челнока будет лишь чуть больше известного нам веса кораблей серии «Шеньчжоу», который составляет 7,6 тонны. Скорее всего, китайские инженеры смогли сэкономить на весе системы аварийного спасения и на носовом обтекателе (если предположить, что космический челнок имеет «самолетную» компоновку). В этом случае он может быть либо снабжен своей двигательной установкой для целей аварийного спасения, либо же использоваться в беспилотном варианте.

    Косвенным подтверждением версии о том, что новый китайский челнок представляет из себя именно космоплан, служит тот факт, что аппарат, скорее всего, совершил управляемую посадку на военном аэродроме на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, на западе Китая. В силу этого эксперты уже заявили, что китайский многоразовый космический корабль является во многом аналогом американского космоплана X-37B компании Boeing. Однако речь может идти скорее лишь о схожести основных параметров – веса, габаритных размеров или общей компоновки.

    Правнук «Бурана» с китайским акцентом?

    Общее время полета нового китайского космического челнока составило всего два дня: 6 сентября он благополучно приземлился в запланированном месте посадки. Создание и запуск китайского космического челнока проходили в обстановке строжайшей секретности.

    Во всех сообщениях Пекин подчеркивает исключительно мирный характер программы своего космического челнока, однако это утверждение практически не верифицируемо. Впрочем, никаких особых иллюзий по этому поводу испытывать не стоит – сама по себе концепция космического челнока уже представляет технологию двойного назначения, использование которой в военных или разведывательных целях практически заложено в ее суть. В частности, США никогда прямо не признавали за своим X-37B каких-либо шпионских или военных возможностей, однако наличие таковых всегда считалось для этого американского космоплана «секретом Полишинеля».

    Учитывая тот факт, что США старались никогда не подпускать посторонних к «наследию» программы «Спейс Шаттл» (и тем более к секретному X-37B), для загадочного китайского космоплана есть два варианта «родословной»: это либо чисто китайская, либо же копирование советских разработок космопланов. Второй вариант подразумевает, конечно, не полное копирование советского «Бурана», который был минимум в десять раз больше и тяжелее китайского челнока, но соответствие ему в массе существенных деталей и решений. Как это произошло с кораблями серии «Шеньчжоу», которые широко использовали советский задел по «Союзам», но получив в КНР, например, новый орбитальный отсек.

    В качестве возможных «доноров» технологий и конструкторских решений можно назвать сразу несколько советских программ. Например, проект «Спираль», опытно-конструкторские работы по космопланам «БОР», на которых испытывали будущую теплозащиту «Бурана», а также задел по созданию воздушного старта по проекту МАКС, в котором подразумевался запуск многоразового космоплана с самолета-носителя Ан-225 «Мрия».

    Все эти проекты в позднем СССР дошли до стадии орбитальных испытаний (как «БОР» или «Спираль»), или же находились в высокой степени заводской готовности (как подвесной топливный бак и космоплан системы МАКС). Кроме того, в силу широкой кооперации предприятий в СССР большие «куски» документации и готовых систем, относящихся к космическим челнокам, оказались за пределами России, например, на Украине и в Казахстане. Поэтому доступ к ним китайских эмиссаров был вполне реален, а умение КНР «творчески заимствовать» чужой научный, конструкторский и производственный опыт уже стало притчей во языцех.

    Впрочем, теперь это лишь вопрос истории техники – новый космический челнок КНР будет «говорить» уже исключительно по-китайски. Так что же он может сказать миру?

    Подарок на орбите

    Скорее всего, будущие пуски китайского многоразового корабля привлекут уже гораздо больше внимания. Пекин наглядно продемонстрировал, что он обладает работоспособным челноком, а не просто декларирует возможность его создания в некоем «отдаленном будущем».

    Кроме того, Китай, скорее всего, и сам раскроет часть существенных данных по многоразовому кораблю, чтобы дать своим геополитическим конкурентам «пищу для размышлений». Например, ровно таким же образом Пекин действовал в вопросе противоспутниковых вооружений, наглядно продемонстрировав перехват своего спутника противоракетой. После чего США предпочли сократить и заморозить сразу несколько своих программ по слежению за китайской территорией, которыми они шантажировали Пекин незадолго до указанных испытаний. 

    Учитывая же инспекционные и противоспутниковые возможности любого космического челнока, теперь у Китая появилось еще одно мощное оружие, которое позволяет ему эффективно контролировать чужие спутниковые группировки, нацеленные на китайскую территорию.

    Судя по всему, у китайского космоплана имеется грузовой отсек, аналогичный тому, который есть у Х-37В и был у «Спейс Шаттлов». Об этом говорит тот факт, что до момента схода с орбиты от китайского челнока отделился загадочный объект, который, скорее всего, представляет собой автономный спутник, который космоплан нес в таком отсеке.

    С помощью манипулятора (который тоже, скорее всего, имеется в грузовом отсеке) китайский космоплан может проводить инспекции аппаратов на околоземной орбите, доставлять туда новые спутники и спускать с орбиты старые. Причем как свои, китайские, так и «чужие», представляющие интерес для Пекина. Конечно, китайский челнок сможет осуществлять и мирные миссии: это следует из опыта использования челноков «Спейс Шаттл», когда запуски в интересах Пентагона сочетались с мирными программами НАСА и даже международным сотрудничеством в космосе на базе использования американских челноков. На чем Пекин, скорее всего, будет и настаивать.

    Очевидно другое: с запуском своего челнока Пекин взял очередную космическую высоту. Он получил в свое распоряжение технологии, которыми до сих пор могли похвастаться только США и СССР, но которые не смогла сохранить сегодняшняя Россия. Так что теперь можно лишь порадоваться за Пекин и погрустить из-за того факта, что наш «Буран» сегодня остался только реликтом давно ушедшей эпохи.  


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