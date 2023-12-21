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Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре
Роскачество провело исследование икры лососевых и обнаружило кишечную палочку в продукции под брендами Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Форвард-С» и «Лента», сообщили в организации.
Как говорится в сообщении, в ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре торговых марок «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Камчатское море», «Меридиан», Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Лента» и «Форвард-С», передает ТАСС.
Кроме того, нарушения по части микробиологической обсемененности выявлены в икре «Лента», «Красное Золото», «Корсаков», «Авача», «Форвард-С» и в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве. Тяжелых металлов и личинок паразитов в икре не обнаружено.
По сообщению организации, уротропин также не зафиксирован, но в ходе исследования был обнаружен фальсификат – «Киржачский консервный завод» вместе с настоящей икрой положил в банку имитированную, при этом процентное соотношение настоящей и имитированной икры на банке не указано. После замечаний Роскачества производитель вынес на лицевую сторону этикетки надпись «Икорное рыбное изделие».
Эксперты также проверили икру на запах, консистенцию, вкус, вид икринок, наличие посторонних примесей. Кисловатый запах был в одном образце, шесть товаров имели привкус горечи и остроты либо отдавали окислившимся маслом, несоответствия по консистенции икры были у восьми товаров. По итогам исследования икра «Очень» и «Русское море» претендуют на присвоение российского знака качества, а производитель икры «Тунайча» вновь подтвердил право наносить на этикетку этот знак, эти марки признаны соответствующими и обязательным и опережающим требованиям Роскачества.
Ранее красная икра в России подешевела до минимума с начала года.