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    Украинский трудовой стаж предложили учитывать для пенсий в России
    Блинкен заявил о скором расширении НАТО
    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    20 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    8 комментариев
    21 декабря 2023, 00:40

    «Аэрофлот»: Авиакомпании «Россия» скоро разрешат полеты в Пекин

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания «Россия» вскоре получит разрешения для полетов в Пекин, с китайскими авиавластями идут переговоры о выполнении разовых рейсов до разрешения возникших проблем, сообщили в «Аэрофлоте».

    В «Аэрофлоте» сообщили, что сейчас пассажиры перевозятся рейсами  других компаний, билеты переоформляются  без взимания дополнительной платы, передает ТАСС.

    Ранее авиационная компания «Россия» отменила несколько рейсов в Пекин из Владивостока, Красноярска и Иркутска, поскольку не успела заключить необходимые договоры и в полной мере выполнить требования китайской стороны.

    20 декабря 2023, 05:26
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о приближающемся поражении ВСУ

    Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Канадские наемники, для которых ноябрь 2023 года оказался самым «смертоносным», сомневаются в том, стоит ли им оставаться на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, уроженцы Торонто пережили три дня «ада» в окопах и полагают, что вооруженные силы Украины «постепенно проигрывают», передает РИА «Новости».

    По их мнению, главной проблемой для Украины стало ослабление внимания со стороны Запада и замедление поставок военной помощи. «Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит», – заявил Дейв.

    Как заявил один из наемников, он «часто задумывается о том», что он делает на Украине – «это происходит каждый раз», когда поступает информация о гибели очередного канадского наемника.

    Они признают, что активные действия ВСУ прекратились, провальное контрнаступление сменилось наступлением российской армии. У ВСУ не хватает боеприпасов, а «российские пехотинцы продолжают идти вперед». Они сравнили Россию с «персонажем видеоигры, который постоянно возрождается».

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков.

    Коментарии (15)
    20 декабря 2023, 12:22
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому

    Военкор Громов: Россия планомерно уничтожает все украинские носители ракет Storm Shadow

    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские военные, судя по всему, бьют по аэродрому Канатово, где базируются истребители Су-24. Это необходимо для того, чтобы противник не смог использовать западные ракеты Storm Shadow. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кропивницком (Кировоград)

    «В Кировоградской области Украины находится аэродром Канатово. Оттуда, насколько известно, взлетают носители ракет Storm Shadow, в частности Су-24», – сказал Федор Громов, военный корреспондент. Он допускает, что именно они стали целью ударов ВС РФ. 

    По мнению собеседника, наши войска превентивными ударами стремятся уничтожить украинскую авиацию. «У российской армии есть силы и возможности для нанесения максимального урона аэродрому. Мы планомерно уничтожаем возможные носители Storm Shadow», – подчеркнул Громов.

    При этом, как полагает военный корреспондент, Кировоградская область имеет слабую систему ПВО. Он отметил, что переданные Западом комплексы расположены в основном в Киеве. «Не исключено, что наши удары наносятся силами «Искандеров», – считает Громов. Собеседник также допускает, что в атаке могли быть задействованы и беспилотники «Герань». Он прогнозирует, что в ближайшее время ВС РФ продолжат наносить удары по этой цели.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде) Кировоградской области Украины. Отмечается, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Примечательно, но ВС РФ уже не первый раз за последнее время наносят удары по этой территории.

    Аналогичные сообщения поступали несколькими днями ранее. Также в конце ноября сообщалось о массированной атаке, в том числе на Кировоградскую область. Кроме того, в октябре отмечалось, что в результате российских ударов в регионе был поврежден объект инфраструктуры, что привело к возгоранию.

    Коментарии (19)
    20 декабря 2023, 09:09
    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ

    Балицкий: Организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной – скорее всего, фронт рухнет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что украинская армия, как и Украина в целом, не состоялась, поэтому весной закончится организованное военное сопротивление – и, скорее всего, фронт рухнет, передает РИА «Новости». Он добавил, что «сильно садится наступательный потенциал», отсутствует достаточное количество снарядов и подготовка.

    Балицкий добавил, что нацбатов, которые ранее показывали хорошую динамику боя, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось, а  украинская армия состоит «из дедушек или шпаны».

    По его словам, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, она несет огромные потери. Также Балицкий указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск.

    «Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», – отметил глава Запорожской области.

    Ранее Балицкий высказал уверенность в освобождении Россией Одессы и Киева.

    Коментарии (40)
    20 декабря 2023, 10:15
    В Ростовской области закрыли отель из-за отказа заселить бойцов СВО

    В Ростовской области закрыли отель «Добрыня» после отказа заселить бойцов спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    В Миллеровском районе Ростовского региона закрыли отель «Добрыня» после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации.

    В данный момент в отеле не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Don Mash.

    Два дня назад участников СВО не пустили в отель «Добрыня», несмотря на бронирование номера. Хозяйка отеля отметила, что старается не заселять военнослужащих, поскольку «солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор». Другие представители отеля рассказали, что волонтер по ошибке забронировала для военных семейный номер, куда можно заселить только взрослую пару с детьми.

    Коментарии (37)
    20 декабря 2023, 05:54
    Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмину России поручено создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности открытого акционерного общества «Севернефтегазпром», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Трейдинг», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Девелопмент», передает РИА «Новости».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные долям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад правительство установило предел цены для Газпрома на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил Газпрому покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий, с которыми газ добывается на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.


    Коментарии (11)
    20 декабря 2023, 14:45
    Писатель Додолев раскрыл, что Градский говорил о браке Пугачевой с Галкиным
    Писатель Додолев раскрыл, что Градский говорил о браке Пугачевой с Галкиным
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Близкий друг Александра Градского журналист и писатель Евгений Додолев поделился отрывками бесед с музыкантом, которые не вошли в выпущенную к 70-летию мэтра книгу.

    По его словам, весной 2020 года у них с Градским зашел разговор о Пугачевой, когда музыкант рассказал, что с 1986 года у певицы были проблемы с голосом, она не могла давать концерты, поэтому зарабатывала только на редких корпоративах, передают «Аргументы и факты».

    Также Додолев отметил, что сначала Пугачеву обеспечивал Филипп Киркоров, потом Максим Галкин (признан иноагентом).

    «Точная цитата: «Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина – за счет своего мужика», – поделился журналист.

    Кроме того, на вопрос Додолева, почему он ранее избегал разговоров о Пугачевой, Градский сказал, что нельзя заявить, что «Пугачева – говно, так как ответом будет: «Градский завидует, у него не сложилось такой карьеры, как у нашей любимой Аллы Борисовны».

    Советская и российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала обращение Аллы Пугачевой о любви к русскому народу и отметила, что Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла.

    Коментарии (11)
    20 декабря 2023, 12:58
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Эксперт Юшков: Wintershall и OMV могли обвинить Россию в заморозке прибыли компаний

    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные компании неоднократно заявляли о намерении покинуть Россию, но практически никто так и не сделал этого. Сейчас Москва превентивно запустила процесс, который лишит Запад возможности обвинять нашу страну в якобы краже их денег, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения.

    «Если бы Wintershall и OMV сами ушли с российского рынка, как заявляли ранее, то их ждала бы продажа доли в бизнесе и сохранение вырученных средств на счетах типа C, вывести финансы с которого можно только через решение российского руководства», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Но компании не уходили, их выручка накапливалась, так как вывести ее за рубеж просто так нельзя. И в любой момент они могли обвинить Россию в том, что мы якобы заморозили деньги, которые принадлежат Wintershall и OMV. Теперь окно для манипуляций закрылось», – отмечает он.

    «При этом ранее подобных действий российские власти не совершали, вероятно, потому, что надеялись договориться с ЕС. Планировалось, что европейцы частично разблокируют наши активы, а мы в свою очередь деньги их компаний. Однако сейчас вводится все больше санкций и за рубежом подготавливается законодательная база под изъятие наших резервов. Поэтому смысла защищать интересы иностранных акционеров больше нет», – акцентирует эксперт.

    «На разработке месторождения это решение не отразится. Судьба залежей будет зависеть не от присутствия иностранцев, а от экономической целесообразности. Поставки энергоносителей в Европу сейчас уменьшились, поэтому «Газпром» вполне может перейти к сокращению добычи», – поясняет он.

    «Главная интрига, по моему мнению, заключается в том, кто станет владельцем акций. АО «СОГАЗ», скорее всего, купило их только на время. Долю в пакете могут получить азиатские компании, также не исключается борьба среди российских предприятий, например, «Роснефти» и «Новатэка», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности ОАО «Севернефтегазпром» и акционерных обществ «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные частям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные частям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих зарубежных владельцев.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад Правительство установило предел цены для «Газпрома» на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

    Коментарии (9)
    20 декабря 2023, 16:39
    Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы

    Вице-премьер Хуснуллин: Отремонтирован путь через новые регионы в Крым

    Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сухопутный маршрут в Крым через территории новых регионов отремонтирован, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    ГК «Автодор» завершил ремонт автомобильной дороги вдоль Азовского побережья, сообщил вице-премьер, сообщается на сайте правительства России.

    На территории ДНР и в Запорожской области отремонтировали около 160 километров дорог, еще 200 километров сухопутного маршрута отремонтировано  в Запорожской и Херсонской областях.

    Готово около 360 километров магистрали, связывающей Крым и большую Россию через новые регионы. Также отремонтированы семь мостов в составе трассы.

    Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что обустроены 43 остановки, свыше 14 километров ограждения, 2 тыс. дорожных знаков и более двух километров бордюрного камня.

    Коментарии (12)
    20 декабря 2023, 10:39
    САУ «Коалиция-СВ» начали применять в зоне СВО

    САУ «Коалиция-СВ» запущена в серию, началось ее применение в зоне СВО

    САУ «Коалиция-СВ» начали применять в зоне СВО
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» запущена в серию, началось ее применение в зоне спецоперации на Украине, сообщил близкий к военному ведомству источник.

    Как сообщил источник ТАСС, «Коалиция-СВ» уже запущена в серию. По его словам, в зоне спецоперации САУ используется в единичных экземплярах в качестве оружия, способного внести решающий перелом в контрбатарейную борьбу.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

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    20 декабря 2023, 12:47
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит

    Захарова объяснила заявление Зеленского о непонимании русского языка

    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о том, что перестал понимать русский язык, не лукавил, но предметом гордости это быть не должно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

     «Он абсолютно не лукавит. <…> Язык – это то, что позволяет расширять твой кругозор, более оперативно получать информацию. Чем же тут гордиться, если, как он сказал, он забыл язык, не помнит, не понимает. Что здесь является предметом гордости?» – задалась вопросом дипломат в эфире программы на радио Sputnik.

    При этом, подчеркнула Захарова, это заявление рассчитано на людей, в «которых национализм вытеснил все остальное: нравственность, мораль, даже прагматику». По ее словам, это пещерный национализм, на уровне привитого инстинкта.

    Захарова добавила, что Зеленскому требуется не только переводчик.

    «Я не беру на себя смелость ставить какие-то диагнозы, но это же очевидные вещи», – заключила она.

    Напомним, Зеленскому на пресс-конференции перевели вопрос, заданный на русском языке. Вопрос президент Украины дослушал, сняв наушник, но ответил на украинском языке.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 19:47
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Денис Тельманов

    Опала признанного экстремистом и террористом писателя Бориса Акунина – не навсегда, прогнозирует писатель Захар Прилепин.

    «Я думаю, что эта ситуация устаканится. Для этого требуется деятельное участие Акунина (внесен в перечень экстремистов и террористов), который, хотелось бы, чтобы объяснил свое поведение.... Он должен не хорохориться, а сделать выводы», – сказал Прилепин в интервью изданию Daily Storm.

    «Когда пройдет капитуляция Украины, произойдет и всепрощение участников войны с их стороны. Мы же не можем всю Украину отдать под суд. Произойдет амнистия для участников войны с той стороны. Для Акунина, Чулпан Хаматовой, Дмитрия Глуховского придумают форму легализации на новых условиях», – считает Прилепин.

    Напомним, что Акунин в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что в ЕС нужно сделать программу по помощи релокации бежавшим из Российской армии. После этого его внесли в список террористов и экстремистов. Также в отношении Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.

    Коментарии (43)
    20 декабря 2023, 12:51
    Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»

    Посольство Таджикистана провело разъяснения среди своих граждан на рынке «Садовод»

    Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанское посольство провело разъяснительную работу среди своих граждан, трудящихся на московском рынке «Садовод», сообщили в дипломатическом представительстве.

    На место прибыла рабочая группа, она провела разъяснительную работу с гражданами Таджикистана, работающими на рынке, их попросили соблюдать правила пребывания в стране проживания, сообщили в посольстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что диппредставительство контролирует ситуацию, а также находится в тесном сотрудничестве с «соответствующими органами» России.

    Напомним, активных участников беспорядков, устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве, приговорили к арестам и депортации. К административным арестам за неподчинение правоохранителям приговорены свыше 50 участников конфликта, 22 мигранта решили выдворить из страны.

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    20 декабря 2023, 13:55
    Песков заявил о невыполнении Ходорковским данных при помиловании обещаний

    Песков: Ходорковский не выполнил обещания, которые давал при помиловании

    Песков заявил о невыполнении Ходорковским данных при помиловании обещаний
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в 2013 году помиловал бывшего главу «ЮКОСа» Михаила Ходорковского (признан иноагентом) из гуманитарных соображений, однако тот не выполнил данных тогда обещаний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сожалеет ли Путин о помиловании Ходорковского.

    «Я не думаю», – сказал он. Песков уточнил, что тогда со стороны Ходорковского звучали определенные заверения. Президент, исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений, принял решение о помиловании, передает ТАСС.

    Все обещания Ходорковского остались на бумаге. «Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина», – добавил Песков.

    В 2005 году Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позже срок наказания был снижен судом до восьми лет.

    По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал экс-бизнесменов виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы, позже приговор был смягчен до 11 лет.

    В декабре 2013 года президент России помиловал Ходорковского, он был освобожден 20 декабря 2013 года. Адвокаты Ходорковского при этом заявляли, что им ничего не известно о прошении бизнесмена к главе государства о помиловании, передает «Газета.ru».

    Между тем Ходорковский косвенно признал вину.

    Коментарии (45)
    20 декабря 2023, 04:27
    В Европе указали на сложность отмены санкций против России

    Дипломатический источник в Брюсселе счел маловероятной отмену санкций ЕС к России после завершения конфликта на Украине

    В Европе указали на сложность отмены санкций против России
    @ Daniel Kalker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае полного завершения боевых действий на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    Источник ТАСС заявил, что отменить санкции «будет очень сложно», даже если этот шаг станет «частью мирного соглашения». Он пояснил, что для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может любая из 27 стран ЕС «под любым предлогом».

    Указывается, что «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены». Источник отметил, что «вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года» ни разу не рассматривали в Совете ЕС.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Союзники Украины требуют от России завершить специальную военную операцию на Украине и возместить украинской стороне ущерб.

    Коментарии (23)
    20 декабря 2023, 15:27
    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

    Дочь актера Ивана Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел в Донбассе

    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Евдокия Батариели-Охлобыстина, дочь актера Ивана Охлобыстина, сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки с гуманитарной помощью в Донбасс.

    По ее словам, сам актер и его супруга актриса Оксана Арбузова в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

    Известно, что женщина уехала в Ростов за добавкой помощи, а актер в этом время попал под обстрел, тогда и «словил пулю». «Слава Богу, (был) в броне! Горжусь невероятно», – сказала дочь актера.

    На связь с поклонниками артист пока не выходил.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.

    Коментарии (17)
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    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

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    США начинают новую безнадежную войну

    Целую коалицию собирают Соединенные Штаты для военной операции с силой, которая угрожает всей мировой торговле. Фактически Вашингтон объявил новую войну в тысячах километров от своих границ. И война это, скорее всего, вновь будет для Америки неудачной. Почему? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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