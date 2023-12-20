Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.5 комментариев
Блинкен согласился с Путиным, что поддержка США имеет решающее значение для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.
Он также добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «в военном, экономическом и демократическом отношении». При этом он заявил, что 90% помощи в области безопасности, которую США предоставили Украине, было потрачено в США, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.