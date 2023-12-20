Объявлены победители первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Tекст: Валерия Городецкая

«Итоги первого грантового конкурса 2024 года мы специально подводим в завершающемся 2023 году, чтобы с января творческие команды могли начать работу над реализацией своих проектов. Среди победителей достаточно много участников программ обучения фонда. Аудитория образовательных мероприятий онлайн и офлайн-форматов составляет уже более миллиона человек. Это значит, что участники досконально разбираются в правилах конкурса, что конвертируется в качество заявок – они лучше проработаны. 95% поддержанных проектов – либо региональные, либо связывают несколько субъектов. Важно, что 55% команд из числа победителей ранее в конкурсе не участвовали и получили грант с первого раза. Для тех, кто не получил поддержку, фонд с 11 января по 20 февраля начинает прием заявок на второй конкурс 2024 года», – сказал первый замруководителя администрации президента России, председатель координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко.

Заявки на получение грантовой поддержки на первый основной конкурс 2024 года принимались с 25 июля по 31 августа 2023 года. Из 10 762 поступивших из 87 регионов заявок полностью оформлены и направлены в фонд 7186. Общая сумма смет заявителей составила 32,6 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Самыми популярными тематическими направлениями в конкурсе по его итогам стали «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры». Среди типов проектов – образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии), а также проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов.

Наивысший балл по итогам независимой экспертной оценки получил проект из Москвы – XVI Всероссийский фестиваль детских любительских театров кукол «Первые шаги. Безграничные возможности», получивший 90 баллов из 100 возможных.

В списке победителей конкурса – культурные проекты, приуроченные к значимых датам сферы искусства. Будут поддержаны Международная литературная премия Фазиля Искандера, проект «Алексей Боголюбов: 200 лет великому послу русской живописи», «Кукрыниксы. 100 лет», «Музыкальное приношение «Елене Образцовой посвящается» и другие.

Следующий год в России объявлен Годом семьи. Были поддержаны соответствующие этой тематике проекты, в их числе «Путеродитель. Колесим по Руси» – семейный познавательно-развлекательный проект журналиста и блогера Тутты Ларсен о путешествиях с детьми по России.

Также поддержано 78 проектов, поданных от новых регионов или создаваемых для их жителей. Сумма поддержки составляет 781 млн рублей.

Ряд проектов будет реализован на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет весной 2024 года, в том числе просветительский мультимедийный выставочный проект «НАТО: история обмана», международный фестиваль юношеских оркестров, проект «Гастрономическая карта России» и «Творчество без границ». На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет «Звук Евразии», на этой же площадке запланировано проведение и серии концертов «Поэты России. Филатов Фест».