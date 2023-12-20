Движение Первых и ArtMasters представили мюзикл «Код разума»

Заместитель председателя правления Движения Первых Соня Погосян отметила, что мюзикл «Код разума» отражает главные ценности и идеи Движения. Проект рассказывает о любви и дружбе, о том, что нет ничего невозможного, когда ты веришь в свою мечту и идешь к своей цели, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мюзикл дает возможность ребятам со всей страны раскрыть свой талант. В кастингах приняли участие более 1300 ребят со всей страны, 80 юных артистов из 39 регионов страны попали в постановку. Вместе с ребятами мы поднимаем очень важные актуальные темы: использование искусственного интеллекта и современных технологий в нашей жизни, равные возможности для развития любого ребенка вне зависимости от места проживания, социального статуса или здоровья. На выставке-форуме «Россия» у нас есть павильон «Первые в России – стране возможностей». Он тоже посвящен мечте, и мы уверены, что с Движением Первых каждый может сделать шаг на пути к своей мечте», – объяснила Погосян.

Мюзикл расскажет зрителям реальную историю про десятиклассника школы №17 Даниила Казанцева из Екатеринбурга. По сюжету мюзикла главный герой Андрей – это молодой ученый, который получил малую Нобелевскую премию за изобретение автоматического сурдопереводчика для людей с речевыми нарушениями. В постановке Движения Первых герой знакомится с девочкой Леной, профессионально занимающейся танцами. Благодаря новому другу Андрей придумывает, как при помощи системы датчиков создать экзокостюм, способный трансформировать движения в звуки. Таким образом, не музыка будет создавать танец, а танец – музыку.

Главным партнером мюзикла стал Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. По словам директора чемпионата ArtMasters Борислава Володина, кроме захватывающего рассказа важен посыл мюзикла. На пути к своей мечте ребятам предстоит пройти через обман и предательство взрослых, но только любовь, дружба и вера в общую идею помогут им справиться со всеми сложностями.

«Мы не могли пройти мимо этой истории, потому что пример Даниила, как говорил классик, наука другим молодым людям. Пример созидания на благо близких, родных и, что немаловажно, путь, который может привести к раскрытию потенциала и успеху. «Код разума» – это уникальный проект молодых для молодых. И мы рады, что он увидит свет в преддверии нового года», – подчеркнул Володин.

«Код разума» станет первым совместным проектом Движения Первых с чемпионатом ArtMasters. В постановке мюзикла участвовали опытные финалисты этого конкурса разных периодов. Они отвечали за художественное оформление сцены, костюмы, грим и музыку.

«Мы занимаемся подготовкой мюзикла уже больше полугода. У нас очень крепкая сценарная группа, сильная техническая и креативная группа. Мы уверены, что это будет необычное мультимедийное технологичное шоу, и в том, что «Код разума» сможет увидеть большая молодежная аудитория по всей стране. Уже сейчас мы ведем переговоры с молодежными лагерями «Артек» и «Орленок», где в следующем году мюзикл будет показан неоднократно. А также планируем прокат по всей стране. Это первый проект ArtMasters и Движения Первых. Мы очень рады, что он состоялся, и надеемся, что впереди нас ждет еще много совместных проектов», – добавил Борислав Володин.

Также опытом работы над проектом поделились режиссер-постановщик Андрей Задубровский и исполнительный продюсер Анна Верде, которые рассказали, как прошли кастинги по всей стране и как происходил отбор героев. Они отметили, что много талантливых ребят по всей России, но формат мюзикла позволил выбрать только 80 детей. С 1 ноября юные актеры начали репетировать в онлайн формате: участвовали в читках сценария с режиссерско-постановочной группой, учили текст, сценографию и хореографию.

«Мы позиционируем мюзикл как очень современный, соответствующий всем запросам времени. В сценарии и в реализации спектакля отображаются все необходимые и актуальные ценности Движения Первых, нашего государства и его граждан. Вера в себя, в близких и их поддержка. Мы говорим о том, как важно не останавливаться на достигнутом, как важно стремиться к новым свершениям. И даже если кажется, что все давно открыто, мелодии написаны и изобретения придуманы, всегда нужно стремиться к вершинам. Мы можем преодолеть все, что угодно, когда у нас есть плечо товарища, наставник, который нам поможет, когда у нас есть друзья, когда у нас есть близкие и семья. Конечно же, отдельно подчеркивается патриотическая линия. Главный герой, как современный школьник, видит свое будущее и жизнь исключительно в нашей стране, потому что он хочет быть полезным для общества, полезным для страны, как изобретатель и создатель чего-то нового, как разработчик», – отметил Задубровский.

После пресс-конференции участники мюзикла показали музыкальный номер с языком жестов, а также представили попурри фрагментов сцен с детским хором из мюзикла. Юным артистам сделали подарок – провели экскурсию по павильону Движения Первых «Первые в России – стране возможностей» на выставке-форуме «Россия».