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В РКК подвели итоги работы за год
Российский Красный Крест оказал помощь свыше 2,7 млн человек за 2023 год
За 2023 год Российский Красный Крест (РКК) предоставил помощь и поддержку более чем 2,7 млн человек по всей России. Об этом в среду 20 декабря, сообщил председатель организации Павел Савчук. Он также подчеркнул обширные усилия организации в оказании разнообразных услуг и помощи для нуждающихся.
«В этом году Российский Красный Крест охватил своими гуманитарными силами свыше 2,7 млн человек. Это пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, наводнений и пожаров, благополучатели наших международных гуманитарных миссий и направлений по социальному уходу, профилактике социально значимых заболеваний и других направлений деятельности», – приводятся слова Савчука на сайте РКК.
Российский Красный Крест продолжает активно развивать социальные программы, направленные на медико-социальную помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями и их близким. «С начала года разовая социальная поддержка была оказана 44 тыс. нуждающихся, еще почти 4 тыс. человек находились на постоянном социальном обслуживании в региональных отделениях РКК, почти 3 тыс. человек воспользовались нашей платформой «Здесь помогают». Кроме того, свыше 35 тыс. человек посетили наши мастер-классы по родственному уходу, а более 5200 сиделок, медсестер и социальных работников прошли на базе РКК профессиональное обучение», – сообщил Савчук.
Новая инициатива Российского Красного Креста – Служба помощи – становится ключевым элементом оказания поддержки нуждающимся. Служба помощи РКК создана с целью систематизации работы по помощи всем нуждающимся и оперативной обработке заявлений. «Служба помощи систематизирует нашу работу и сделает процесс оказания помощи людям простым, быстрым и прозрачным вне зависимости от социально-демографического статуса и местонахождения человека. Для нас новая структура, которая объединила всех сотрудников и подразделения, которые занимаются прямой помощью людям. Она определяет стандарты помощи и непосредственно занимается обработкой обращений. За несколько месяцев работы мы получили почти 3 тыс. заявок», – поделился Савчук.
РКК планирует расширить деятельность Службы помощи на все региональные отделения. На сайте организации работает чат-бот, через который можно подать заявку на помощь, упрощая процесс обращения для всех нуждающихся. Как отметил председатель РКК, «эти анкеты будут напрямую направляться в Службу помощи, таким образом все запросы будут централизованно собраны в одном канале». Кроме того, для улучшения эффективности реагирования на бедствия и предотвращения кризисов РКК создаст Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.
«Ключевой момент в реагировании на чрезвычайные ситуации – это превентивная подготовка, которая позволяет начинать помогать пострадавшим в первые часы и дни после трагедии. В связи с этим Российский Красный Крест принял решение о создании Фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, который позволит аккумулировать необходимые ресурсы для быстрого и эффективного реагирования на бедствия. Фонд позволит накапливать финансовые резервы, гуманитарную помощь, оснащать склады необходимой техникой, а команды реагирования на ЧС – инвентарем и обмундированием. В случае если в стране случится какая-либо чрезвычайная ситуация, мы сможем начать реагирование и помогать пострадавшим практически сразу», – добавил Савчук.
Как отметил председатель РКК, сейчас целью организации является «аккумулировать порядка 100 миллионов рублей». «Эти средства пойдут на подготовку и оснащение команд реагирования, формирование и комплектацию складов гуманитарной помощью, а также оснащение региональных отделений запасами гуманитарных товаров. Кроме того, эти средства позволят нам оперативно закупать и транспортировать гуманитарную помощь», – поделился Савчук.
По его словам, в течение всего 2023 года организация активно оказывала помощь пострадавшим от природных бедствий, включая пожары на Урале и наводнения в Приморском крае. Благодаря этим усилиям 16 тыс. гуманитарных товаров доставлены в Курганскую, Свердловскую, Тюменскую и Омскую области и помогли 1300 человеку. В Приморском крае гуманитарную помощь получили 3240 человек. Сейчас же в РКК запустил процесс перехода к превентивной подготовке к потенциальным бедствиям.
«В этом году мы сформировали и обучили команды реагирования на чрезвычайные ситуации в пяти субъектах России, а осенью создана, экипирована и обучена и федеральная группа реагирования из почти 50 человек. Всероссийский тренинг проходил в Подмосковье, и, к слову, в эти дни там же проходит второй тренинг», – сообщил глава организации. РКК планирует проводить такие тренировки на регулярной основе. Что примечательно, их участники проходят не только теорию, но и отрабатывают на практике полученные знания и навыки. Симулируются реальные ситуации возможных ЧС по самым разным сценариям.
Кроме того, председатель организации отметил, что международная деятельность Российского Красного Креста по поддержке пострадавших в ходе ЧС также получила новый импульс. В этом году РКК провел успешные гуманитарные миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, помогая тысячам пострадавших.
В завершение председатель РКК подчеркнул готовность Российского Красного Креста продолжать эффективную работу в оказании помощи и поддержке всем нуждающимся в России. «Мы заинтересованы в том, чтобы по всей стране у нас была единая линейка гуманитарных сервисов и услуг, чтобы все нуждающиеся получали помощь качественно и своевременно», – подытожил Савчук.