В РКК подвели итоги работы за год

Российский Красный Крест оказал помощь свыше 2,7 млн человек за 2023 год

«В этом году Российский Красный Крест охватил своими гуманитарными силами свыше 2,7 млн человек. Это пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, наводнений и пожаров, благополучатели наших международных гуманитарных миссий и направлений по социальному уходу, профилактике социально значимых заболеваний и других направлений деятельности», – приводятся слова Савчука на сайте РКК.

Российский Красный Крест продолжает активно развивать социальные программы, направленные на медико-социальную помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями и их близким. «С начала года разовая социальная поддержка была оказана 44 тыс. нуждающихся, еще почти 4 тыс. человек находились на постоянном социальном обслуживании в региональных отделениях РКК, почти 3 тыс. человек воспользовались нашей платформой «Здесь помогают». Кроме того, свыше 35 тыс. человек посетили наши мастер-классы по родственному уходу, а более 5200 сиделок, медсестер и социальных работников прошли на базе РКК профессиональное обучение», – сообщил Савчук.

Новая инициатива Российского Красного Креста – Служба помощи – становится ключевым элементом оказания поддержки нуждающимся. Служба помощи РКК создана с целью систематизации работы по помощи всем нуждающимся и оперативной обработке заявлений. «Служба помощи систематизирует нашу работу и сделает процесс оказания помощи людям простым, быстрым и прозрачным вне зависимости от социально-демографического статуса и местонахождения человека. Для нас новая структура, которая объединила всех сотрудников и подразделения, которые занимаются прямой помощью людям. Она определяет стандарты помощи и непосредственно занимается обработкой обращений. За несколько месяцев работы мы получили почти 3 тыс. заявок», – поделился Савчук.

РКК планирует расширить деятельность Службы помощи на все региональные отделения. На сайте организации работает чат-бот, через который можно подать заявку на помощь, упрощая процесс обращения для всех нуждающихся. Как отметил председатель РКК, «эти анкеты будут напрямую направляться в Службу помощи, таким образом все запросы будут централизованно собраны в одном канале». Кроме того, для улучшения эффективности реагирования на бедствия и предотвращения кризисов РКК создаст Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Ключевой момент в реагировании на чрезвычайные ситуации – это превентивная подготовка, которая позволяет начинать помогать пострадавшим в первые часы и дни после трагедии. В связи с этим Российский Красный Крест принял решение о создании Фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, который позволит аккумулировать необходимые ресурсы для быстрого и эффективного реагирования на бедствия. Фонд позволит накапливать финансовые резервы, гуманитарную помощь, оснащать склады необходимой техникой, а команды реагирования на ЧС – инвентарем и обмундированием. В случае если в стране случится какая-либо чрезвычайная ситуация, мы сможем начать реагирование и помогать пострадавшим практически сразу», – добавил Савчук.

Как отметил председатель РКК, сейчас целью организации является «аккумулировать порядка 100 миллионов рублей». «Эти средства пойдут на подготовку и оснащение команд реагирования, формирование и комплектацию складов гуманитарной помощью, а также оснащение региональных отделений запасами гуманитарных товаров. Кроме того, эти средства позволят нам оперативно закупать и транспортировать гуманитарную помощь», – поделился Савчук.

По его словам, в течение всего 2023 года организация активно оказывала помощь пострадавшим от природных бедствий, включая пожары на Урале и наводнения в Приморском крае. Благодаря этим усилиям 16 тыс. гуманитарных товаров доставлены в Курганскую, Свердловскую, Тюменскую и Омскую области и помогли 1300 человеку. В Приморском крае гуманитарную помощь получили 3240 человек. Сейчас же в РКК запустил процесс перехода к превентивной подготовке к потенциальным бедствиям.

«В этом году мы сформировали и обучили команды реагирования на чрезвычайные ситуации в пяти субъектах России, а осенью создана, экипирована и обучена и федеральная группа реагирования из почти 50 человек. Всероссийский тренинг проходил в Подмосковье, и, к слову, в эти дни там же проходит второй тренинг», – сообщил глава организации. РКК планирует проводить такие тренировки на регулярной основе. Что примечательно, их участники проходят не только теорию, но и отрабатывают на практике полученные знания и навыки. Симулируются реальные ситуации возможных ЧС по самым разным сценариям.

Кроме того, председатель организации отметил, что международная деятельность Российского Красного Креста по поддержке пострадавших в ходе ЧС также получила новый импульс. В этом году РКК провел успешные гуманитарные миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, помогая тысячам пострадавших.

В завершение председатель РКК подчеркнул готовность Российского Красного Креста продолжать эффективную работу в оказании помощи и поддержке всем нуждающимся в России. «Мы заинтересованы в том, чтобы по всей стране у нас была единая линейка гуманитарных сервисов и услуг, чтобы все нуждающиеся получали помощь качественно и своевременно», – подытожил Савчук.

