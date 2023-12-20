Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.3 комментария
Суд ЕС отказался снимать санкции с Абрамовича
Суд ЕС отказался снимать санкции с Абрамовича из-за того, что он «российский бизнесмен»
Суд Евросоюза отказал в отмене санкций против Романа Абрамовича, обосновав решение тем, что он является «российским бизнесменом».
Решено оставить в силе санкции, введенные против Абрамовича 16 сентября 2022 года. В заявлении для прессы от имени бизнесмена говорится, что суд отказался отменять санкции, основываясь «исключительно на том, что суд определил Абрамовича как «российского бизнесмена», передает ТАСС.
«В соответствии с сегодняшними очень широко трактуемыми правилами ЕС, этого достаточно, чтобы оставаться под санкциями, даже если вы просто пассивный акционер в бизнес-сфере», – говорится в заявлении.
Ранее Абрамович вошел в список самых обедневших российских миллиардеров.