Саакашвили отказался от украинской символики в одежде

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Во время дистанционного включения на процесс в Тбилисском горсуде, где рассматривается превышение им полномочий во время жестокого разгона митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгрома телекомпании «Имеди», он объяснил смену стиля тем, что отмечает несколько праздничных событий.

«Я выгляжу празднично, потому что Грузия получила статус кандидата в ЕС, потому что впереди Новый год и Рождество, а завтра у меня день рождения», – сказал Саакашвили, помещенный в клинику в Тбилиси из-за жалоб на здоровье.

Бывший президент, который как иностранный гражданин не имеет права участвовать в политической жизни страны, тем не менее призвал оппозицию объединиться вокруг созданного им «Единого национального движения», чтобы выиграть выборы в парламент в 2024 году.

Саакашвили осенью 2021 года нелегально прибыл в Грузию в контейнере с молочными продуктами. Он отбывает шестилетнее заключение за коррупцию и превышение служебных полномочий, против него ведется еще три процесса.

21 декабря Саакашвили исполнится 56 лет.

Представители правящей «Грузинской мечты» с иронией выразили удовлетворение тем, что бывший президент выглядит хорошо и больше не заявляет о своей «близкой кончине».