Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Россияне составили тройку звезд дня в НХЛ
«Матч ТВ»: Россияне составили тройку звезд дня в НХЛ
Российские хоккеисты составили тройку звезд дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщили СМИ.
Как отмечает «Матч ТВ», форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, оформивший хет-трик матче с «Баффало» (9:4), признан первой звездой дня, второй признан нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформивший дубль, в том числе забил в овертайме в матче с «Бостоном» (4:3).
Третьей звездой стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, оформивший дубль в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Россиянин набрал 783 (298+485) очка в 676 играх в НХЛ и обошел Алексея Яшина, у которого 781 (337+444) очко в 850 встречах, в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ среди россиян. Кучеров по-прежнему лидирует в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ, набрав 54 (22+32) очка.
Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал очки в 10-м подряд домашнем матче, повторив результат Уэйна Гретцки.