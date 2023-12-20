Пособники украинских мошенников выявлены в Петербурге

МВД раскрыло кравших деньги у россиян под руководством с Украины мошенников в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего задержано четверо фигурантов, двое из них – жители Петербурга, установлено, что они причастны минимум к 30 эпизодам мошенничества, сказала Волк ТАСС.

Они, согласно предварительной информации, входили в группировку, которая крала деньги с банковских счетов россиян. Их сообщники с территории Украины звонили потерпевшим из специальных кол-центров от имени сотрудников службы безопасности и техподдержки Центробанка России.

Аферисты заявляли жертвам о мошеннических операциях со счетами, под предлогом проверки им присылалась ссылка на сайт с вредоносными программами. Установка приложения давала мошенникам доступ к дистанционному управлению всеми приложениями на смартфоне.

Злоумышленники знали, что в России крупные переводы блокирует система безопасности банков. После получения удаленного контроля над счетами жертвы они покупали дорогую технику в магазинах, которую оплачивали деньгами потерпевших.

После этого другие участники схемы получали заказы, продавали ее через интернет-сервисы бесплатных объявлений. Часть денег выводили в криптовалютные активы и отправляли работодателям на Украине.

В ходе обысков у подозреваемых нашли 16 млн рублей, несколько десятков мобильных телефонов в заводской упаковке, свыше 100 банковских и сим-карт, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Уголовные дела завели по статьям о краже и мошенничестве. Арестованы трое фигурантов. В отношении одного избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.