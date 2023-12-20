Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Пособники украинских мошенников выявлены в Петербурге
МВД раскрыло кравших деньги у россиян под руководством с Украины мошенников в Петербурге
В Петербурге выявили группу подозреваемых в содействии украинским телефонным мошенникам, по версии следствия, они причастны как минимум к 30 эпизодам краж денег со счетов россиян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Всего задержано четверо фигурантов, двое из них – жители Петербурга, установлено, что они причастны минимум к 30 эпизодам мошенничества, сказала Волк ТАСС.
Они, согласно предварительной информации, входили в группировку, которая крала деньги с банковских счетов россиян. Их сообщники с территории Украины звонили потерпевшим из специальных кол-центров от имени сотрудников службы безопасности и техподдержки Центробанка России.
Аферисты заявляли жертвам о мошеннических операциях со счетами, под предлогом проверки им присылалась ссылка на сайт с вредоносными программами. Установка приложения давала мошенникам доступ к дистанционному управлению всеми приложениями на смартфоне.
Злоумышленники знали, что в России крупные переводы блокирует система безопасности банков. После получения удаленного контроля над счетами жертвы они покупали дорогую технику в магазинах, которую оплачивали деньгами потерпевших.
После этого другие участники схемы получали заказы, продавали ее через интернет-сервисы бесплатных объявлений. Часть денег выводили в криптовалютные активы и отправляли работодателям на Украине.
В ходе обысков у подозреваемых нашли 16 млн рублей, несколько десятков мобильных телефонов в заводской упаковке, свыше 100 банковских и сим-карт, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Уголовные дела завели по статьям о краже и мошенничестве. Арестованы трое фигурантов. В отношении одного избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.