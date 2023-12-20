Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Центробанк анонсировал первый год без отзыва лицензий
Зампред: Этот год может стать первым, когда ЦБ не отозвал ни одной лицензии
Текущий год может стать первым, когда Банк России не отозвал ни одной банковской лицензии, заявил статс-секретарь-заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов в ходе девятой банковской юридической конференции.
По его словам, это первый год, в течение которого на сегодня не отозвано ни одной лицензии, и это свидетельствует о том, что банковская система стабильна, а проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала результаты, передает ТАСС.
Гузнов подчеркнул, что банковский сектор подходит к концу года «с весьма впечатляющими результатами», особенно если смотреть на совокупную прибыль банковского сектора, которая превысит 3 трлн рублей.
Напомним, в 2022-ом году Банк России приказом от 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Консервативный коммерческий банк» и с 12 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кросна-банка (Москва).