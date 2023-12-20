Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»
Посольство Таджикистана провело разъяснения среди своих граждан на рынке «Садовод»
Таджикистанское посольство провело разъяснительную работу среди своих граждан, трудящихся на московском рынке «Садовод», сообщили в дипломатическом представительстве.
На место прибыла рабочая группа, она провела разъяснительную работу с гражданами Таджикистана, работающими на рынке, их попросили соблюдать правила пребывания в стране проживания, сообщили в посольстве, передает ТАСС.
Отмечается, что диппредставительство контролирует ситуацию, а также находится в тесном сотрудничестве с «соответствующими органами» России.
Напомним, активных участников беспорядков, устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве, приговорили к арестам и депортации. К административным арестам за неподчинение правоохранителям приговорены свыше 50 участников конфликта, 22 мигранта решили выдворить из страны.