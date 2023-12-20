Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, и прямо говорят о тех проблемах, которые несёт Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы, и действуют в её рамках.0 комментариев
ФАС раскрыла картель на поставку значимых продуктов почти на 2 млрд рублей
ФАС раскрыла картель на поставку значимых продуктов на сумму более 1,9 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов в медицинские и бюджетные учреждения на сумму более 1,9 млрд рублей, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
По информации пресс-службы, торги проходили для нужд бюджетных, медицинских и других социальных учреждений Москвы, а также Московской и Калужской областей, передает ТАСС.
Как уточнила антимонопольная служба, ООО «Веста» и ООО «АСТ Сервис» признаны нарушившими антимонопольное законодательство.
В ФАС также сообщили, что организации заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на торгах на поставку продуктов, в том числе входящих в перечень отдельных видов товаров первой необходимости.
По информации антимонопольного ведомства, во время рассмотрения дела один из ответчиков направил в службу заявление о признании вины. В этой связи он был освобожден от административной ответственности.
В данный момент материалы антимонопольного дела передаются в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Другому ответчику грозит оборотный штраф.
Ранее ФАС завела дело в отношении Сбербанка и его страховой компании «Сбербанк страхование жизни» по признакам заключения антиконкурентного соглашения.