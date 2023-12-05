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ФАС завела дело против Сбербанка из-за скидки на ипотеку
ФАС завела дело против Сбербанка из-за скидки на ипотеку при заключении страховой услуги
Дело заведено в отношении Сбербанка и его страховой компании «Сбербанк страхование жизни» по признакам заключения антиконкурентного соглашения, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Граждане сообщили в службу о навязывании пакета услуг «Домклик плюс», в который входят услуги страхования, пакет предоставляет скидку на процентную ставку по ипотеке с ПАО «Сбербанк», указали в ФАС, передает ТАСС.
В пакет также входит полис страхования жизни и здоровья от компании ООО СК «Сбербанк страхование жизни» и несколько других услуг.
Подключение пакета является добровольным и не влияет на принятие решения о кредитовании, но от него зависит процентная ставка по кредиту.
До этого для получения скидки к процентной ставке заемщику нужно было заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией. Сейчас скидка в 1% предусмотрена только в случае, если заемщик оплачивает «Домклик плюс».