ФАС завела дело против Сбербанка из-за скидки на ипотеку при заключении страховой услуги

Tекст: Алексей Дегтярев

Граждане сообщили в службу о навязывании пакета услуг «Домклик плюс», в который входят услуги страхования, пакет предоставляет скидку на процентную ставку по ипотеке с ПАО «Сбербанк», указали в ФАС, передает ТАСС.

В пакет также входит полис страхования жизни и здоровья от компании ООО СК «Сбербанк страхование жизни» и несколько других услуг.

Подключение пакета является добровольным и не влияет на принятие решения о кредитовании, но от него зависит процентная ставка по кредиту.

До этого для получения скидки к процентной ставке заемщику нужно было заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией. Сейчас скидка в 1% предусмотрена только в случае, если заемщик оплачивает «Домклик плюс».