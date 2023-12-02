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Российские войска предотвратили высадки боевых групп ВСУ на левый берег Днепра
ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на островах на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России.
Российские войска действовали на опережение. При помощи огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Также ликвидированы две дивесионно-разведывательные группы противника, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
Также ВС России нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Тягинки, Токаревки и Садового Херсонской области.
В плен захвачены 14 украинских военнослужащих.
За неделю авиацией и ракетными войсками группировок войск российской армии поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродоме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.
В Минобороны сообщили также, что за неделю ВСУ потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных.