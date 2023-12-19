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Генпрокуратура защитила право авиапассажиров решать, с кем полетит ребенок
Генпрокуратура велела авиакомпаниям предоставить пассажирам право решать, с кем полетит ребенок
Проверка выявила, что локальные акты некоторых авиакомпаний не соответствуют требованиям закона, по указанию главы генпрокуратуры Игоря Краснова в правила перелетов для пассажиров с детьми внесены изменения, сообщило ведомство.
Как сообщается в Telegram генпрокуратуры, по указанию Краснова прокуроры добились изменения правил перелетов для пассажиров с детьми. Как пояснили в ведомстве, проверка соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми вызвана многочисленными обращениями граждан и сообщениями в СМИ.
Проверка показала, что правила ряда авиакомпаний не соответствуют российскому законодательству – «в частности, детей и родителей нередко в самолетах рассаживают отдельно». После вмешательства генпрокуратуры правила компаний были изменены для «защиты прав детей». Пассажиры получили возможность выбирать, «с кем из сопровождающих будет лететь ребенок».
«Отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадки детей до 2 лет вместе с членами семьи, родственниками и т.п.», – говорится в сообщении.
Напомним, «Аэрофлот» отказался посадить грудного ребенка комика Ильи Соболева, летевшего в салоне эконом-класса, с матерью, которая оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до «бизнеса». Компания заявила, что в соответствии с данными системы бронирования, ребенок был прикреплен к отцу.