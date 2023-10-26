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«Аэрофлот» объяснил отказ посадить грудного ребенка с матерью в бизнес-классе
Сотрудники «Аэрофлота» объяснили регламентами отказ посадить грудного ребенка комика Соболева с матерью в бизнес-классе
Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» объяснили регламентами отказ посадить грудного ребенка комика Ильи Соболева, летевшего в салоне эконом-класса, с матерью, которая оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до «бизнеса».
В авиакомпании сообщили, что во время регистрации на рейс супруга Соболева оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до «бизнеса», при этом, в соответствии с данными системы бронирования, ребенок был прикреплен к отцу, передает ТАСС.
По версии «Аэрофлота», уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребенка к бронированию матери. В авиакомпании заявили, что сотрудники «Аэрофлота» в вежливой форме общались с пассажирами, объясняли правила перевозки и авиационной безопасности, рассчитывая на понимание ситуации и тактичное отношение.
В «Аэрофлоте» отметили, что, согласно федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании, разработанным в целях обеспечения авиационной безопасности, ребенок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне.
В «Аэрофлоте» подчеркнули, что в деятельности компании и в процедурах взаимодействия с пассажирами приоритетом всегда является безопасность полета. В авиакомпании заявили, что детально разобрали ситуацию и сожалеют о причиненных неудобствах.
Уточняется, что самолет выполнял рейс из Москвы на Мальдивы.
Напомним, в сентябре 2021 года суд обязал комика Соболева выплатить 100 тыс. рублей компенсации морального ущерба жителю Тольятти и удалить ролик с неудачной шуткой.