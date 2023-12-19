Решетников: Экономическое взаимодействие России и Китая всерьез и надолго

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Решетникова, по составу делегации премьер-министра России Михаила Мишустина в Пекине, по интенсивности контактов понятно, что взаимодействие с китайскими коллегами — это всерьез и надолго, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия связывает дальнейшее наращивание экономических связей с Китаем с китайскими инвестициями в добычу полезных ископаемых на территории России, также ожидается активизация сотрудничества по поставкам машинно-технической и машиностроительной техники. По словам министра, в газохимической сфере «китайские инвесторы заинтересованы во вхождении в капитал и финансирование и в офтейк-контрактах, то есть в поставках на долгосрочной основе».

Решетников добавил, что торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие России и Китая отвечает интересам обеих стран.

По его словам, для Китая это возможность закрепить конкурентоспособность за счет поставки ресурсов и другой продукции по предсказуемым ценам, а для России – возможность для нас совместно технологически развиваться». Он указал, что Россия заинтересована в кооперации по автомобилестроению. «Многие наши заводы связывают дальнейшее развитие с привлечением китайских инвесторов, и мы здесь заинтересованы в максимальной локализации, а не просто в поставках машинокомплектов, <…> чтобы китайские компании заходили, им надо быть готовым к инвестициям. Наши китайские партнеры имеют такого рода опыт и готовы на такие проекты», – сказал Решетников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России кооперироваться с Китаем во всех областях, в том числе в военных технологиях.