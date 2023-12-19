Путин подписал закон о приостановке налоговых договоров с недружественными странами

Tекст: Александра Юдина

Согласно опубликованному на официальном сайте правовой информации документу, речь идет о приостановке действия части статей Договора России с США касательно избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 1992 года.

Также нововведение коснулось Конвенции между российскими властями и правительством Британии в вопросе избежания двойного налогообложения от 1994 года.

Аналогичные нововведения действуют в налоговых документах с Германией, Данией, Испанией, Италией, Канадой, Норвегией, Финляндией, Францией, Чехией, Швейцарией и другими недружественными странами.

В частности, закон приостанавливает «действия положений, касающихся определения порядка налогообложения доходов резидентов договаривающихся стран от предпринимательской деятельности на территории другого государства», также продажи ими движимого и недвижимого имущества и прибыли от международных перевозок, дивидендов, процентов и лицензионных платежей, доходов от работы по найму.

Реализация перечисленных положений приостанавливается до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений интересов России.