Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.0 комментариев
Путин подписал закон о приостановке налоговых договоров с недружественными странами
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановке ряда положений налоговых договоров с недружественными странами, включая Соединенные Штаты и Британию.
Согласно опубликованному на официальном сайте правовой информации документу, речь идет о приостановке действия части статей Договора России с США касательно избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 1992 года.
Также нововведение коснулось Конвенции между российскими властями и правительством Британии в вопросе избежания двойного налогообложения от 1994 года.
Аналогичные нововведения действуют в налоговых документах с Германией, Данией, Испанией, Италией, Канадой, Норвегией, Финляндией, Францией, Чехией, Швейцарией и другими недружественными странами.
В частности, закон приостанавливает «действия положений, касающихся определения порядка налогообложения доходов резидентов договаривающихся стран от предпринимательской деятельности на территории другого государства», также продажи ими движимого и недвижимого имущества и прибыли от международных перевозок, дивидендов, процентов и лицензионных платежей, доходов от работы по найму.
Реализация перечисленных положений приостанавливается до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений интересов России.