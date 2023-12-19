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    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    5 комментариев
    19 декабря 2023, 11:53

    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины

    Американист Дудаков: Заявляя о последнем пакете помощи для Украины, Белый дом оказывает давление на республиканцев

    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Белый дом заявляет о последнем транше помощи Украине, чтобы заставить республиканцев выделить новые деньги. Однако оппоненты администрации настроены на дальнейшее сокращение финансовой поддержки офиса Зеленского, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал последний пакет помощи Украине.

    «Кирби лукавит, и это, скорее всего, не последний пакет помощи Украине. Про предыдущий транш говорили то же самое. На самом деле, у Пентагона еще осталось в запасе около 500–700 млн долларов. Этой суммы хватит, чтобы провести еще несколько выплат», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Такая риторика – безусловно, элемент давления на республиканцев, чтобы они согласились выделить новые средства для Украины. Однако компромисса найти пока не удается. Оппоненты продолжают шантажировать Белый дом неразрешенным миграционным кризисом на южных границах США», – отмечает собеседник.

    «Обсуждение новой помощи Украине переносится на январь, так как нижняя палата Конгресса США уже на рождественских каникулах, а верхняя уйдет на отдых через пару дней. Законодатели вернутся к работе не ранее 3 января, а затем у них будет две недели на согласование бюджета. Вероятно, за это время они и договорятся о каком-то компромиссе», – подчеркивает он.

    «Вместе с тем республиканцы всерьез настроены на сокращение траншей для Украины. Особенно финансовой помощи для ее бюджета, которую планируется резать, что называется, «по живому». Скорее всего, будет выделено 15–20 млрд для ВСУ, но этих средств не хватит ни для наступления, ни даже для полноценной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Не исключаю, что в скором времени финансовую ответственность за будущее Украины Вашингтон переложит на Европу. Однако полностью заместить Штаты там попросту не смогут. Так или иначе, сокращение выделяемых Соединенными Штатами средств – это плохие новости для офиса Зеленского», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Соединенные Штаты в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на ее поддержку, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи офису Зеленского.

    Между тем Сенат США, который пока также не может одобрить выплаты Украине, решил из-за этого вопроса не уходить на новогодние каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. Об этом сообщал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Однако Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и планирует продолжить работу только в январе.

    Джон Кирби осудил решение конгрессменов-республиканцев прервать работу на рождественские каникулы. Он посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а законодатели тем временем «отправляются домой на праздники».

    Напомним, американский президент Джо Байден еще в октябре запросил у Конгресса выделить чуть более 100 млрд долларов на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из них 60 млрд долларов предлагается отправить Украине. Этих денег должно хватить на весь 2024 год. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Украину без американских денег.

    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

    Коментарии (15)
    19 декабря 2023, 08:53
    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо отреагировал на слова министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией

    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса подтверждают воинственные настроения представителей Запада по отношению к России, заявил глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.

    По его словам, такое заявление из Германии является сумасшедшим, этот воинственный настрой должен беспокоить европейские страны, передает РИА «Новости».

    В частности, Филиппо подчеркнул, что эта нацеленность на боевое столкновение – «самоубийственная для представителей ЕС инициатива Вашингтона». Это лишний раз доказывает, что Германия хочет через новый договор ЕС навязать европейскую армию под руководством США и Германии.

    В заключение политик призвал «свободную Францию» выступить против подобной политической обстановки в мире, так как она крайне опасна для Европы и ее армии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем представители ЕС создают ситуацию для военного столкновения России и Германии.

    Коментарии (13)
    18 декабря 2023, 22:58
    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова позаботиться о родных военнослужащего

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб при освобождении Марьинки, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Надпись нашли российские военные.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду и оборонялись до последнего патрона. Классный руководитель погибшего военного рассказала, что Рудаков со школы заботился о родных.


    Коментарии (12)
    18 декабря 2023, 14:20
    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете

    Главком ВСУ Валерий Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушивающего устройства в своем кабинете

    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что прослушивающее устройство нашли в кабинете, в котором он планировал начать работу в понедельник.

    «Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивающее устройство)», – приводит слова Залужного РИА «Новости».

    Главком ВСУ подчеркнул, что речь идет о кабинете, в котором он уже давно не работал.

    Ранее сообщалось, что прослушивающие устройства «неустановленного образца» были обнаружены в кабинете Залужного. Кроме того, прослушка была установлена и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 15:21
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал говорить журналистам, есть ли у ВСУ планы нового контрнаступления.

    Комментируя материал немецкой газеты Die Welt, где сообщалось, что Киев планирует новое контрнаступление в 2024 году, Залужный заявил, что не может говорить о том, что он планирует, иначе это будет шоу, передает ТАСС.

    Напомним, в начале ноября Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

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    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (26)
    18 декабря 2023, 21:36
    Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
    Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Напомним, Сенат США принял решение не уходить на рождественские каникулы и продолжит работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Однако Палата представителей отказалась последовать примеру сенаторов.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 15:07
    Залужный обвинил Зеленского в усложнении мобилизации в ВСУ
    Залужный обвинил Зеленского в усложнении мобилизации в ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приказ об увольнении глав всех военных комиссариатов в украинских областях президента страны Владимира Зеленского усложнил мобилизацию в ВСУ, заявил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

    Уволенные военкомы были профессионалами, они знали, как проводить мобилизацию, заявил Залужный, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По его мнению, мобилизацию нужно не усиливать, а нужно «вернуть в те пределы», которые работали ранее. Главком пояснил, что у ВСУ есть задача по замене военнослужащих, которые долго находятся на передовой.

    В августе Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за эпизодов взяточничества, а на их места назначить военных с боевым опытом.

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    18 декабря 2023, 17:38
    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море

    Эксперты: Вашингтон приглашает Норвегию бороться с хуситами, чтобы смягчить недовольство арабских монархий

    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море
    @ no.usembassy.gov

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон хочет защитить корабли, следующие через Красное море, от хуситов. Но единоличные действия США вызывают недовольство арабских монархий, поэтому американцы хотят смягчить их опасения, приглашая к борьбе другие страны, например, Норвегию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее США запросили помощь Норвегии по урегулированию ситуации в Красном море.

    «Ситуация в Красном море сейчас очень напряженная, так как хуситы атакуют любые суда, следующие в Израиль. Естественно Вашингтон, как союзник Тель-Авива, пытается противодействовать йеменцам. Поэтому США создают коалицию, в которую уже вошли британцы и французы. Теперь к ней, вероятно, присоединится и Норвегия», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако данные действия вызывают опасения региональных игроков, которые выступают против эскалации ситуации. В частности, Саудовская Аравия не хотела бы, чтобы конфликт перешел в фазу ударов по самому Йемену. Данное развитие событий может спровоцировать новые столкновения между хуситами и войсками королевства, что Эр-Рияду не нужно», – пояснил он.

    «Политически важно, чтобы безопасность в Красном море обеспечивала международная коалиция. Это важный регион с точки зрения глобальных коммуникаций, поскольку там расположен маршрут торговых судов, причем один из важнейших», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай.

    «Единоличное американское вмешательство может вызывать у стран арабских монархий отрицательную реакцию, так как их отношение к этой идее весьма неоднозначное. Недоверие к США у государств Ближнего Востока в последнее время также возросло. Вашингтон рассчитывает, что международная коалиция может смягчить их недовольство», – подчеркивает собеседник.

    «А поводы для опасений есть. Хуситы являются врагами Саудовской Аравии, да и другие монархии Ближнего Востока относятся к ним отрицательно. Вроде бы Эр-Рияд должны устраивать боевые действия против Йемена, однако королевство не заинтересовано во вмешательстве в США, так как оно может вызывать эскалацию конфликта в регионе», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее Норвегия получила запрос от США о проведении совместной международной операции по обеспечению безопасности в Красном море, сообщает норвежское E24. Представитель МИД страны Эйвинд Вад Петерссон заявил, что просьба Вашингтона находится на рассмотрении. Также сообщается, что норвежские судовладельцы рассчитывают на участие Осло в операции в Баб-эль-Мандебском проливе.

    Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) в ответ на атаки по гражданским судам в Красном море, сообщает портал Semafor. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что хуситы и хотят подорвать морскую торговлю.

    Ранее стало известно о желании США создать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда. Предполагается, что в акватории будет развернута «специальная модернизированная многонациональная оперативная группа».

    Напомним, хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что произвели два ракетных удара по израильским контейнеровозам Alanya и PALATIUM III, об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа. Ранее хуситы атаковали с помощью противокорабельной ракеты норвежское судно Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти.

    Кроме того, в понедельник стало известно о том, что BP приостанавливает поставки нефти на танкерах через Красное море из-за участившихся атак хуситов, сообщает Bloomberg.

    Ранее о прекращении поставок через Красное море заявили и другие крупные перевозчики, в числе которых мировой лидер по контейнерным перевозкам Maersk, передает «Коммерсант». Такое решение компания приняла после того, как на прошлой неделе в сторону одного из контейнеровозов, Maersk Gibraltar, следовавшего из оманского порта Салала в Джидду (Саудовская Аравия) и проходившего у берегов Йемена, была выпущена ракета.

    Коментарии (10)
    18 декабря 2023, 13:42
    Эксперт раскритиковал планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине

    Эксперт Анпилогов: Британия хочет превратить Украину в ядерный полигон

    Эксперт раскритиковал планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина превращается в ядерный полигон. Какие-то обязательства британской стороны будут зафиксированы расплывчато. Однако Rolls-Royce получит удобную площадку, на которой можно делать практически все что угодно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что украинская энергетическая компания ДТЭК обсуждает с фирмой Rolls-Royce вопрос строительства атомных мини-станций на Украине.

    «Rolls-Royce – достаточно технологичная компания, если речь идет о производстве, скажем, двигателей для современных пассажирских самолетов. Но сфера создания атомных малогабаритных установок небольшой мощности – совершенно другой уровень. Это крайне сложная сфера», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «В данном вопросе важны непрерывные компетенции, которые нарабатывались десятилетиями. Дело в том, что малые реакторы обладают огромным количеством проблемных мест, которые диктуются просто их особенностью. Обычно для них нужен уран большей степени обогащения, чтобы специальным образом регулировать нейтронный поток. До сих пор все попытки создания ядерных реакторов малой мощности для коммерческой эксплуатации приводили к компромиссным решениям», – детализировал эксперт.

    По его мнению, в условиях, которые мы наблюдаем на Украине, где есть масса других конкурентных источников генерации и себестоимость производства электроэнергии низкая, малый реактор будет попросту экономически невыгоден.

    «Rolls-Royce производит реакторы для атомных подводных лодок. В частности, для АПЛ типа «Астьют». Это реактор под давлением, выработка которого достаточна для подлодки. План встроить этот реактор в производящую систему электроэнергии Украины обойдется в пять, а то и десять раз больше, чем нынешние тарифы, которые используются в стране», – подчеркнул Анпилогов.

    Он указал два момента, которые стоит учитывать в реализации британской компанией мини-АЭС на Украине: «Первое – насколько Rolls-Royce сможет модернизировать свои транспортные реакторы, которые применяются на подводных лодках, для работы в коммерческой структуре. Второе – насколько этот коммерческий проект будет вообще возможным».

    «Фактически Украина превращается в испытательный полигон. Причем, насколько я понимаю, какие-то обязательства британской стороны будут зафиксированы очень слабо. Просто Rolls-Royce получит такую удобную площадку, на которой можно творить все что угодно», – резюмировал эксперт в сфере атомной энергетики.

    С этим мнением согласен и политолог Владимир Корнилов. «То есть глава ДТЭК Максим Тимченко приглашает обанкротившуюся британскую компанию провести тестирование безумного ядерного проекта на украинской территории!» – пишет он в своем Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что украинская энергетическая компания ДТЭК договаривается с Rolls-Royce о строительстве на Украине мини-АЭС. Как сообщает The Daily Telegraph, компании изучают возможность «переоборудования до восьми существующих угольных электростанций». Отмечается, что две из них находятся на подконтрольных России территориях. Проект планируется реализовать в 2030-х годах.

    Как заявил изданию глава ДТЭК Максим Тимченко, Украина делает ставку на возобновляемые источники энергии вроде ветряных турбин. Однако, по его словам, большая часть электроэнергии должна поступать из менее «нестабильных источников, таких как ядерная энергетика».

    Примечательно, но в марте этого года Rolls-Royce сообщал, что их проект по разработке мини-атомных станций сталкивается с финансовыми трудностями. «Мы стоим на краю пропасти: к декабрю 2024 года деньги закончатся», – заявлял тогда директор по корпоративным связям Rolls-Royce SMR Аластер Эванс. Это поставит под угрозу планы правительства Великобритании по использованию SMR для повышения энергетической безопасности и достижения климатических целей. Тогда же The Daily Telegraph писала, что весь проект находится под угрозой.

    Коментарии (7)
    18 декабря 2023, 15:52
    ВСУ рассказали о действиях в условиях нехватки боеприпасов

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов по всей линии фронта, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

    Он подчеркнул, что особенно не хватает боеприпасов 122 мм и 152 мм. Объемов, которые есть у Украины, недостаточно. По его словам, ВСУ по-новому планируют задачи, которые ставят перед собой, и уменьшают их, потому что должны их обеспечить, передает ТАСС.

    Тарнавский сообщил, что в некоторых районах ВСУ перешли к оборонительным действиям, а в некоторых продолжают попытки наступления.

    Ранее президент США заявил, что Вашингтон США продолжит поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, но без дополнительного финансирования средства стремительно заканчиваются.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 08:26
    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине

    Чешский президент Павел признал, что на Украине ожидается плачевная для Европы перемена

    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году конфликт на Украине станет еще более неприятным для Запада, поделился мнением с изданием Seznam Sprаvy чешский лидер Петр Павел.

    По его словам, развитие украинского конфликта приближается к моменту, когда ожидается значительный прогресс уже к 2024 году, однако с учетом имеющихся данных, это произойдет не в удачном для европейских стран смысле, передает РИА «Новости».

    Павел добавил, что в ЕС ожидают нового сдвига в политике конфликта, связанного с предстоящими в России и Соединенных Штатах выборами.

    Так, по мнению главы Чехии, в случае успеха кандидата Дональда Трампа в США мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся уже вне зависимости от мнения Киева или представителей ЕС.

    Кроме того, Павел отметил, что Москва сможет найти компромисс, при котором она вернет себе статус «ключевого игрока», что Европе невыгодно.

    «Придется с этим смириться», – заключил президент Чехии.

    Ранее американские конгрессмены не достигли консенсуса относительно 60 млрд долларов для Украины.

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    18 декабря 2023, 20:41
    Россиянина Тордена арестовали в Финляндии
    Россиянина Тордена арестовали в Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российского гражданина Воислава Тордена (Яна Петровского) арестовали в Финляндии по подозрению в совершении военных преступлений, сообщили финские СМИ.

    Тордена арестовал окружной суд Хельсинки, его обвиняют на Украине в «террористических преступлениях» в Донбассе, передает РБК со ссылкой на Yle.

    Отмечается, что обвинения планируется предъявить не позднее 31 мая 2024 года.

    В августе Торден был арестован финскими властями по запросу киевского режима. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В декабре суд решил освободить его, но сразу же после освобождения Тордена вновь задержали.

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    19 декабря 2023, 07:47
    Командир бригады ВСУ выразил готовность приказать солдатам драться лопатами

    Командир бригады ВСУ выразил готовность приказать солдатам идти с лопатами на российских военных

    Командир бригады ВСУ выразил готовность приказать солдатам драться лопатами
    @ Veresk/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных, если закончатся патроны, сообщают информационные агентства.

    Как сообщает Associated Press, украинские военные встревожены тем, что российские войска «лучше оснащены для ведения боевых действий». Украинские военные «расстраиваются», поскольку способны только «обороняться в изнурительном конфликте». Некоторые солдаты ВСУ «сомневаются в правильности суждений своих командиров», передает РИА «Новости».

    Украинские военные не понимают, почему приказы о сложных операциях, которые они вынуждены выполнять в зимние холода, не отдали несколько месяцев назад. Также военные пожаловались, что затягивается подготовка операторов беспилотников.

    Напомним, ВСУ сообщили, что сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов по всей линии фронта.

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    18 декабря 2023, 18:54
    Залужный заявил, что ситуацию на фронте для ВСУ нельзя назвать патовой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сложившуюся на фронте ситуацию для украинских военных нельзя назвать патовой, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

    «Нет», – ответил Залужный на вопрос о том, патовая ли сейчас ситуация на фронте, передает РИА «Новости».

    Также Залужный заявлял, что не станет раскрывать свои планы о наличии или отсутствии нового контрнаступления.

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