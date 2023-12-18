Политолог объяснил решение Путина самостоятельно подать документы в ЦИК

Политолог Данилин: Мы видим внимательное отношение Путина ко всем избирательным процедурам

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Грядущие выборы президента и решение Путина выдвинуться на них – это историческое и судьбоносное событие. Важно и то, что он сам приехал в ЦИК подавать документы. Мы видим внимательное отношение Путина ко всем избирательным процедурам. Президент еще раз подчеркивает, что конкуренция, демократичность и состязательность на выборах крайне важны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«Отдельно отмечу, что Путина поддерживают люди из самых разных страт общества – общественные деятели, врачи, артисты, спортсмены, военные, рабочие, учителя и многие другие. Потому что Путин – это народный кандидат. В этом мы могли убедиться буквально несколько дней назад, когда решался вопрос о его выдвижении», – указал собеседник.

«Вообще, проведение выборов – это маркер нормальности государства, верный признак того, что страна живет полноценной жизнью, она уверена в своих силах и победе в СВО, а также в преодолении внешних вызовов. В отличие от Украины, у нас не были отменены демократические процедуры, потому что Российское государство уважает мнение и выбор граждан, их право отдать свой голос», – сказал он.

В понедельник действующий президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком, где подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Документы приняли член ЦИК России Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова.

Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Согласно закону, для этого ему нужно было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. В комплекте документов, который подается в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других бумаг.

В субботу в концертном зале «Зарядье» в Москве состоялось собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина кандидатом на выборах главы государства в марте 2024 года. В мероприятии участвовали более 700 человек. Собрание официально единогласно поддержало кандидатуру Путина, о чем объявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. При этом в составе группы находились самые разные представители российского общества, сказал газете ВЗГЛЯД актер Михаил Мамаев, участвовавший в собрании.

Путин сообщил о своем решении участвовать в предстоящих президентских выборах 8 декабря во время неформального общения с Героями России в Кремле герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

